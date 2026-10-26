Große Ehre für das Seniorenwohnheim Lindl in Feldkirchen

Seniorenwohnheim Lindl für sein Engagement für eine nachhaltige, regionale und gesundheitsbewusste Küche ausgezeichnet.

Das Seniorenwohnheim Lindl wird vom Sozialhilfeverband Feldkirchen betrieben und legt großen Wert auf die hochwertige Betreuung und Begleitung älterer Menschen. Mit dem Projekt „Am Lindl – wo Köstlichkeit genossen wird“ wurde die Einrichtung mit dem Best Practice Award „Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“ 2026 ausgezeichnet. Der Preis wird vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie von der Abteilung Klimaneutralität und nachhaltige Transformation der Gesundheit Österreich GmbH vergeben.

Die Auszeichnung wurde von Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig an Geschäftsführer Stefan Hinteregger überreicht. Gewürdigt wird damit das Engagement des Seniorenwohnheims, Nachhaltigkeit, hochwertige Ernährung und Lebensqualität im Pflegealltag miteinander zu verbinden.

Im Mittelpunkt des ausgezeichneten Projekts steht die hauseigene Küche. Sie bereitet täglich frische, seniorengerechte und diätetisch abgestimmte Speisen zu, die den Nährstoff- und Vitaminbedarf der Bewohnerinnen und Bewohner berücksichtigen. Ausgewogenheit, Abwechslung und Genuss stehen dabei im Vordergrund.

Das Küchenteam verwendet hauptsächlich saisonale Produkte sowie Lebensmittel von regionalen Partnerbetrieben. Das stärkt die regionale Wirtschaft, schont Ressourcen und trägt zur hohen Qualität der Speisen bei.

© Sozialhilfeverband Feldkirchen Außenanlage Seniorenwohnheim Lindl

Das Küchenkonzept orientiert sich an den Qualitätskriterien der „Grünen Haube“. Mit diesem Gütesiegel für eine gesundheitsbewusste und nachhaltige Küche wurde das Seniorenwohnheim Lindl auch 2026 erneut ausgezeichnet. Damit wird der kontinuierliche Einsatz der Einrichtung für eine hochwertige, nachhaltige und gesundheitsbewusste Verpflegung unterstrichen.

Geschäftsführer Stefan Hinteregger sieht in der Auszeichnung eine Bestätigung der strategischen Ausrichtung des Seniorenwohnheims Lindl: „Die Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Nachhaltigkeit und Qualität langfristig in der Verpflegung unseres Hauses zu verankern. Mit unserem Küchenkonzept setzen wir bewusst auf regionale und saisonale Lebensmittel, einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und eine bedarfsgerechte Ernährung.“