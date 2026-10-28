Steht Kärntner Traditionsbetrieb kurz vor dem Verkauf?

Das St. Veiter Unternehmen Egger Installationen könnte mit Ende des Jahres neue Eigentümer haben. Eine Holding aus Oberkärnten verhandelt mit dem Betrieb.

Vermehrte Gerüchte um den Betrieb Egger Installationen aus St. Veit sind derzeit im Umlauf. Von Zusperren bis Verkauf ist alles dabei. Eine Theorie hört man aber vermehrt: Dass das Unternehmen von der „BM Investmentholding GmbH“ gekauft wurde und weitergeführt wird. „Das stimmt nicht so ganz. Wir sind mit Egger Installationen seit rund eineinhalb Jahren in Verhandlungen und wollen uns bis zum Ende des Jahres einigen“, erklärt Eberhard Bachmaier, Vorsitzender der Holding und Geschäftsführer der Eduard Klausner GesmbH, ein Installationsbetrieb mit Sitz in Spittal.

Der Grund: „Unser Ziel ist es, eine Haustechnik in Kärnten aufzustellen. Wir sind mit Unternehmen, die keine Nachfolge haben, in Gesprächen. Die Firma Egger ist an uns herangetreten. Derzeit befinden wir uns in einem Prozess, den wir mit Ende des Jahres abschließen wollen“, sagt Bachmaier.

© KLZ / Martina Pirker Das Führungsduo der BM Investment Holding, Eberhard Bachmeier und Gerald Meixner

Die Klausner GesmbH hat Standorte in Spittal, Gmünd, Patergassen und vor einiger Zeit wurde das Traditionsunternehmen Feichter Installationen in Villach von der Holding übernommen. „Sollte wirklich ein Kauf von Egger Installationen über die Bühne gehen, agiert das Unternehmen als Schwesterunternehmen der Klausner GesmbH.“

© Egger Installationen Alfred Egger (zweiter von rechts) und sein Team

Im Mai dieses Jahres konnte Egger Installationen das 70-Jahr-Jubiläum feiern. Derzeit wird das Unternehmen in der dritten Generation von Alfred Egger geführt. „Ich freue mich überaus, dass ich das Erbe meines Großvaters, Alfred Egger senior, fortsetzen kann und blicke voller Zuversicht in die Zukunft“, verkündet Egger noch im Mai anlässlich des Firmenjubiläums.

„Sobald der Prozess abgeschlossen ist und mehrere Einzelheiten geklärt sind, können wir nähere Infos preisgeben“, betont Bachmaier. Eine schriftliche Anfrage der Kleinen Zeitung wollte Egger Installationen nicht beantworten. „Wir kommentieren das Thema nicht.“