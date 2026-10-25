„Dann kann jeder ohne Ausbildung Tanzschulen aufsperren“

Steirische Tanzlehrer und Tanzschulbesitzer sind über die Abschaffung des Tanzschulgesetzes bestürzt. Damit werde jede Qualitätssicherheit samt Konsumentenschutz über Bord geworfen.

Es sei Zeit, diese „Doppelgleisigkeit“ über Bord zu werfen. Wofür brauche es ein Tanzschulgesetz, wenn das ohnehin die Gewerbeordnung regle? So erklärte man bei Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) auf Nachfrage der Kleinen Zeitung die Motivation für die Abschaffung des Tanzschulgesetzes im Zuge der Deregulierung. Eine Darstellung, die Klaus Höllbacher, Grazer Tanzschulbesitzer und Verbandspräsident von Österreichs Tanzlehrern, den Kopf schütteln lässt: „Tanzschulen fallen nicht unter die Gewerbeordnung, die regelt in diesem Bereich überhaupt nichts.“ Und das sei ein ernstes Problem: „Wir fallen ins Bodenlose. Es gibt keinerlei Anforderungen an Personen, die eine Tanzschule eröffnen wollen. Sie brauchen nicht einmal eine Ausbildung, um zu unterrichten und eine Tanzschule aufsperren zu dürfen.“ Das Gesetz gilt übrigens nur für den Unterricht in Gesellschaftstänzen und von Anstand und Umgangsformen, nicht für Turnier-, Volkstanz, Turniertanz oder Ballettunterricht.

Keine Ausbildung mehr erforderlich

Seit 2014 war das Gesetz in der Steiermark in Kraft: Es regelt die Ausbildung und deren Anerkennung, wenn sie etwa im Ausland absolviert worden ist, sieht verpflichtende Fortbildungen vor und stellt sicher, dass nicht Personen mit Vorstrafen auf Kinder und Jugendliche in Tanzkursen losgelassen werden. Dieses Gesetz löste jenes von 2000 ab und brachte schon Erleichterungen: Statt einer Konzessionsprüfung galt nur noch eine Anzeigenpflicht. Die Bezirkshauptmannschaften müssen allerdings die Eignungsanforderung der Anzeigenden überprüfen – das aber in einer überschaubaren Zahl an Fällen, heißt es seitens der Branchenvertreter.

„Auch der Konsumentenschut wird abgeschafft“

© Klz / Stefan Pajman Der Sprecher der steirischen Tanzschullehrer Pierre Gider (Mitte), der bei der Eröffnung der Opernredoute 2026 mit Regie geführt hat, kritisiert das Vorhaben der Landeskoalition

Mit dem Gesetz schafft der Landtag, so er dies beschließt, auch den Verband der steirischen Tanzlehrer ab, der Tanzschulen serviciert und laut Gesetz für Aus- und Fortbildungen sowie für die Förderung und „Pflege der Steirischen Ballkultur unter Berücksichtigung von Traditionen und kulturellen Werten“ zuständig ist. Der Verband ist in diesem Gesetz als Körperschaft öffentlichen Rechts verankert. Pierre Gider, Tanzschulbesitzer aus Rosental an der Kainach und Präsident dieses Verbands, ist wie viele in der Branche bestürzt. So wie Höllbacher sieht er den Beruf des Tanzlehrers mit einem Federstrich der blau-schwarzen Koalition „völlig entwertet“. Auch Konsumentenschutz gehe verloren, weil eben Qualitätstandards der Lehrer und Betreiber nicht mehr durchgesetzt werden können. „Und gerade wenn wir Kinder und Jugendlich im sensiblen Alter unterrichten, braucht es Erfahrung und Fingerspitzengefühl“, sagt Gider.

Ohne Gesetz droht auch Statik-Risiko in den Schulen

© Klz / Stefan Pajman Auch die WKO-Branchensprecherin der Tanzschulen, Conny Leban-Ibrakovic, hält die Abschaffung des Gesetzes für einen Fehler

Conny Leban-Ibrakovic (Tanzschule Conny & Dado) kann als Branchensprecherin in der Wirtschaftskammer diesen Schritt der totalen Deregulierung gar nicht nachvollziehen: „Wir haben lange versucht, der Politik klar zu machen, dass es da um viel geht. Wir sind auch dafür, das Tanzschulgesetz zu modernisieren und zu verschlanken.“ Es aber ganz abzuschaffen, sei keine gute Idee. Denn im Gesetz ist etwa auch festgehalten, dass ein Ziviltechniker bescheinigen muss, dass die Unterrichtsräume für den Tanzunterricht geeignet sind. Warum erklärt Leban-Ibrakovic: „Es kann sein, dass der Gleichschritt der Paare in den Kursen die Statik an ihre Grenzen bringt.“ In mancher Tanzschule ist deshalb ein doppelter Boden installiert worden: „Haben neue Betreiber dieses Wissen nicht und müssen keinen Ziviltechniker beauftragen, kann das gefährlich werden.“

Viele Bundesländer haben kein Tanzschulgesetz

Im Land verweist man darauf, dass es bis auf Oberösterreich, Wien und noch in der Steiermark in den anderen Bundesländern kein Tanzschulgesetz gebe. Leban-Ibrakovic hält dem entgegen, dass es auch außer in Wien mit den großen Gesellschaftsbällen, in Oberösterreich mit den Debütantenbällen und in der Steiermark, dem Epizentrum der Maturabälle und wichtiger Gesellschaftsbälle in keinem der anderen Bundesländer eine derart stark ausgeprägte Ballkultur und Tradition gebe. Ein gutes Vorbild sieht sie in Niederösterreich, wo es kein eigenes Tanzschulgesetz mehr gibt, die entrümpelten Regelungen zu Anforderungen und Qualitätsstandards aber im Veranstaltungsgesetz geregelt sind.

Höllbacher ärgert sich über den leichtfertigen Zugang: „Da könnte man auch sagen Friseure brauchen keine Ausbildung, keine Regelungen oder Wirte keine Konzession. Will man deregulieren, könnte man auch sagen wir machen es wie in den USA und es gibt derartige Anforderungen und Qualitätssicherung nur noch für Branchen, wo es um Leib und Leben geht, wie bei Elektrikern.“ Das hielte er aber für grundverkehrt: „Daher werden wir dem Land hier sicher noch eine entsprechende Stellungnahme zukommen lassen.“