Anna-Maria Prem vom Bio-Obsthof in Kaindorf zieht Erntebilanz über kleinere Äpfel, extreme Wetterbedingungen und mehr Familienzeit.

Apfelbäuerin Anna-Maria Prem und Rainer Kogler leben mit ihrer einjährigen Tochter Valerie und den Eltern von Prem auf ihrem Bio-Obsthof in Kaindorf

Drei Wochen lang gemütlichen Regen. Das würde sich Bio-Apfelbäuerin Anna-Maria Prem aus Kaindorf nun wünschen. „Damit könnten die Bäume Energie und Nährstoffe einlagern und ihre Speicher auffüllen, damit sie Kraft für das nächste Jahr haben.“

Denn nach der Ernte ist vor der Blütezeit: Das Wasser wäre wichtig für die Knospen, die noch sehr klein seien, so Prem. Wenn diese zu klein bleiben, könne sich das auf die Größe der Blüten auswirken, was wiederum die Befruchtung erschwere und weniger Äpfel zur Folge haben könnte, erklärt Prem. „Das ist ein Teufelskreis.“

© KLZ / Daniela Buchegger Auf einer Fläche von 14 Hektar baut Anna-Maria Prem im oststeirischen Kaindorf Äpfel an

Zuletzt hatte das schöne Wetter aber auch etwas Gutes. „Für die Ernte war es perfekt, dass der Boden nicht nass war“, sagt die Jungmama, die den elterlichen Hof vor fünf Jahren übernommen hat und den 14-Hektar-Betrieb alleine im Vollerwerb führt. Tatkräftig unterstützt von ihren Eltern und ihrem Lebensgefährten Rainer Kogler.

Frost, Hitze und Trockenheit

Im Gesamten betrachtet, sei es über die vergangenen Monate hinweg jedoch freilich zu trocken gewesen. „Die Bäume waren in einem Ausnahmezustand. Im Juni haben die Blätter und Früchte schon aufgehört zu wachsen, weil der Baum die Flüssigkeit, die er hat, für sich selbst gebraucht hat“, erklärt Prem, deren Bio-Äpfel in heimischen Supermärkten verkauft werden.

Aber bei mehr als 30 Grad und Wind ist das auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein — Anna-Maria Prem , Obstbäuerin über die Bewässerung der Bäume

Während gesunde Bäume solche extremen Wetterbedingungen überstehen, seien von Mäusen angeknabberte oder von Würmern befallene Bäume oft nicht mehr zu retten, so Prem. Positiv sei an der Trockenheit aber gewesen, dass man weniger Probleme mit Pilzinfektionen, was im Bio-Bereich sonst ein großes Thema sei, gehabt habe.

1 / 2 Vor elf Jahren ist Anna-Maria Prem in den elterlichen Betrieb eingestiegen, ... © KLZ / Daniela Buchegger

Vor der großen Hitze im Sommer kam jedoch noch der Frost. So haben Minustemperaturen Ende April für Ernteausfälle gesorgt. „In bestimmten Anlagen hatten wir 99 Prozent Schaden.“ Dementsprechend fällt ihre Erntebilanz für heuer aus: zufrieden, aber nicht sehr gut. Geschmack und Stückzahl haben laut Prem gepasst, die Größe der Früchte – und somit auch das Gewicht – weniger. „Aufgrund der Trockenheit sind die Äpfel nicht mehr gewachsen.“

Tropfen auf dem heißen „Baum“

Um gegen Hitze und Frost gewappnet zu sein, hat Prem bereits Geld investiert und den hauseigenen Teich für die Frostschutzberegnung und Bewässerung ihrer Apfelbäume vergrößert. „Aber bei mehr als 30 Grad und Wind ist das auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, weiß die Oststeirerin, die ob dieser extremen Wetterverhältnisse auch manchmal schlaflose Nächte hat. „Wenn es so weitergeht, wird es spannend. Einfach jedes Jahr zu hoffen, dass es schon gut gehen wird, ist unrealistisch.“

Völlig realistisch ist ihr Blick auf ihre Arbeit in der Natur zwischen den Apfelanlagen. „Wie bei jedem Beruf gibt es auch hier Vor- und Nachteile und Momente, in denen man sich denkt, warum tut man sich das an.“ So seien besonders Arbeitsspitzen wie zur Erntezeit oder Pflanzenschutzsaison intensiv, wenn man die „Arbeit jetzt und zwar sofort machen muss“. Aber abseits davon könne man sich die Tätigkeiten gut einteilen und es bleibe Zeit, um mit ihrem Lebensgefährten und ihrer einjährigen Tochter Valerie das Familienleben zu genießen.