Osttirols Berufe-Nachwuchs glänzt mit Spitzenleistungen

Bei den Lehrlingswettbewerben auf Landes- und Bundesebene haben Osttirols Talente ihr Können bewiesen und zahlreiche Spitzenplätze erreicht.

Volles Haus am Gymnasium in Lienz: Im feierlichen Rahmen wurden stolze 54 Lehrlinge im Festsaal für ihre herausragenden Leistungen bei den Tyrol Skills geehrt. Gleich 13 Landessiegerinnen und -sieger, zwölf zweite Plätze, neun dritte Plätze sowie 18 Träger des Goldenen Leistungsabzeichens durften sich über Auszeichnungen in Form von Trophäen, Urkunden und Bildungsgutscheinen freuen. Über 200 Gäste – darunter die erfolgreichen Lehrlinge, ihre Familien, Ausbildner sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik – nahmen an der Veranstaltung teil.



Die Ehrungen nahm Michaela Hysek-Unterweger, Bezirksobfrau der Wirtschaftskammer in Lienz, vor. Hysek-Unterweger sprach den Lehrlingen den Erfgroßes Lob aus: „Diese Erfolge sind ein eindrucksvoller Beweis für die Qualität der dualen Ausbildung in Osttirol.“ Die Obfrau dankte den Lehrbetrieben und Fachberufsschulen, „die mit viel Engagement und Kompetenz die Fachkräfte von morgen begleiten“. Ein Blick auf die aktuellen Zahlen unterstreicht die Bedeutung der Lehrlingsausbildung im Bezirk: Mit Stand Ende September bilden 254 Lehrbetriebe insgesamt 706 Lehrlinge aus – in 77 verschiedenen Lehrberufen sowie in mehreren Berufskombinationen.

Was sind die beliebtesten Berufe?

Die drei gefragtesten Lehrberufe bei den Mädchen in Osttirol sind Einzelhandelskauffrau, Friseurin (Stylistin) und Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Bei den Burschen haben die Lehrberufe Kraftfahrzeugtechniker, Metalltechniker sowie Elektrotechniker die Nase vorn.

© Brunner Images Sichtbar stolz: Michaela Hysek-Unterweger, Obfrau der Wirtschaftskammer Lienz

Die Kombination aus theoretischem Fachwissen an den Fachberufsschulen und praxisnaher Ausbildung im Betrieb entspricht den Anforderungen der heutigen Zeit, Osttirol gilt dabei als Vorzeigebezirk. „Unsere Fachkräfte sind ein tragender Pfeiler unserer Wirtschaft. Die Lehre ist eine hochwertige Ausbildung, die jungen Menschen Perspektiven eröffnet und auf die man mit Recht stolz sein kann“, betont Hysek-Unterweger. Ein abgeschlossener Lehrberuf sei heute mehr denn je ein solides Fundament für eine erfolgreiche berufliche Zukunft: „mit vielfältigen Entwicklungschancen und hoher Arbeitsplatzsicherheit.“

© Brunner Images Die erfolgreichen Lehrling durften sich über tolle Trophäen freuen

Historisch niedrige Arbeitslosenquote

Der Wirtschaftsexpertin ist aber klar, dass der Erfolg Begehrlichkeiten weckt: „Jetzt gilt es, die jungen Fachkräfte im Bezirk zu halten.“ Ein Blick auf die aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigt: Osttirol steht gut da. Mit einer Arbeitslosenquote von nur 1,9 Prozent (Stand August) verzeichnete man zuletzt einen historisch niedrigen Wert. Gleichzeitig übersteigt das Angebot an Ausbildungsplätzen klar die Nachfrage: 15 Lehrstellensuchenden stehen derzeit 134 offene Lehrstellen gegenüber.