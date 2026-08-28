Die schwierige Lehrlingssuche für Osttiroler Unternehmen

Die Lehrlingssuche stellt Unternehmen vor Herausforderungen, da aktuell 120 Lehrstellen im Bezirk offen sind und Bewerberzahlen sinken.

Während Osttiroler Schüler und Schülerinnen ihre letzten Ferientage genießen, bereiten sich zahlreiche Lehrlinge auf einen neuen Lebensabschnitt vor. Dieser beginnt für die meisten im September. In sämtlichen Branchen gibt es einen hohen Fachkräftebedarf. Nicht in jedem Unternehmen konnten alle ausgeschriebenen Lehrstellen besetzt werden. Abnehmende Bewerberzahlen, der demografische Wandel und die „Alternativroute“ einer akademischen Ausbildung sorgen dafür, dass einige Sparten händeringend nach gut ausgebildetem und motiviertem Nachwuchs suchen.

„Es gibt mehr Lehrstellen als Lehrlinge. Dem wird mit gezielten Aktionen wie Messen, ‚Rookie-Days‘ oder einem ‚Lehrlings-Speeddating‘ entgegengewirkt. Das Ziel ist es, mehr junge Menschen für diese Ausbildungsmöglichkeit zu begeistern. Auf uns kommen die geburtenschwächeren Jahrgänge zu, was automatisch bedeutet, dass es an Nachwuchskräften fehlt“, erklärt Michaela Hysek-Unterweger, Bezirksobfrau der Wirtschaftskammer Lienz.

© WKO Tirol Michaela Hysek-Unterweger

120 offene Lehrstellen

Ähnliche Beobachtungen macht Barbara Grain, Geschäftsstellenleiterin des AMS Lienz: „Obwohl einige Lehrlinge mit ihrer Ausbildung schon im Juli, August, spätestens aber im September beginnen, sind bei uns aktuell 120 offene Lehrstellen ausgeschrieben. Darauf entfallen 18 registrierte Lehrstellensuchende. Die Betriebe suchen händeringend nach Personal. Noch vor fünf Jahren war es für einige überhaupt kein Problem, Lehrlinge zu finden. Doch die Situation hat sich gewandelt.“ Dies lasse sich laut Grain unter anderem darauf zurückführen, dass viele Jugendliche nicht wissen, für welche Lehre sie sich entscheiden sollen. „Wir bieten eine Berufs- und Bildungsberatung an. Im Rahmen dessen kann ein Test gemacht werden, der anhand der Interessen, Talente und Stärken der Interessierten Berufsvorschläge erarbeitet.“

Ein Blick auf den aktuellen Lehrlingsmarkt zeigt: Die Jugendlichen können aus den unterschiedlichsten Branchen wählen. „Wir hätten beispielsweise noch freie Stellen im Lebensmittelhandel, in der Industrie, bei KFZ-Betrieben, in Bäckereien, in Gastronomiebetrieben, oder im Baugewerbe“, schildert Grain. Für sie sind Lehrlinge quasi die Helden des Arbeitsmarktes. Die Jobaussichten sind hervorragend.

Die Suche nach passenden Kandidaten

Obwohl viele Unternehmen vergeblich nach Lehrlingen suchen, können sich einige Osttiroler Betriebe über neue Mitarbeiter freuen. Das Osttiroler Familienunternehmen Freybau in Lienz beschäftigt fünf Lehrlinge, drei weitere beginnen ihre Lehre zum Hochbauer mit September. Es wird auf die Zusammenarbeit mit Schulen und berufspraktische Tage gesetzt. Beim Süßwarenhersteller Loacker werden 14 Lehrlinge beschäftigt. Deren Aufgaben richten sich nach dem Lehrberuf und dem Ausbildungsstand. Die Firma spüre die Auswirkungen des demografischen Wandels. Die Zahl der Bewerbungen sei in den vergangenen Jahren tendenziell zurückgegangen, die Suche nach geeigneten Nachwuchskräften sei herausfordernder geworden. Bewerbungen sollen idealerweise im Februar nach Erhalt des Semesterzeugnisses abgegeben werden.

Bei Hasslacher Norica Timber sind 36 Lehrlinge an den Standorten in Kärnten und Osttirol beschäftigt. Insgesamt – inklusive dem Standort in der Steiermark – arbeiten 45 Lehrlinge in dem Unternehmen. 12 weitere starten im September in Kärnten und Osttirol. Diese sind unter anderem in den Bereichen Holztechnik, Mechatronik oder Zimmereitechnik tätig. Es werden jährlich abnehmende Bewerberzahlen beobachtet, deshalb konnten auch nicht alle ausgeschriebenen Lehrstellen besetzt werden. Auf der Karriere-Seite des Unternehmens sind für die Standorte in Hermagor, Nikolsdorf und Preding in der Steiermark noch freie Lehrstellen ausgeschrieben.

© Andre Schmidt Bei Loacker in Lienz werden Jugendliche auf ihre künftige berufliche Laufbahn vorbereitet

Die „Glückspilze“ unter den Unternehmen

37 Lehrlinge – darunter 26 junge Männer und elf Mädchen – sind bei Liebherr in Lienz beschäftigt. Neun Jugendliche starten ihre Ausbildung im September. Die Suche nach passenden Kandidaten sei in den letzten Jahren „anspruchsvoller“ geworden. Trotzdem könne weiterhin auf ein „gutes Bewerberfeld“ zurückgegriffen werden. Erst kürzlich wurden die „Liebherr-Kennenlern-Termine“ eingeführt. Im Rahmen dessen erhalten Jugendliche mit ihren Eltern einen einstündigen, praxisnahen Einblick in den gewünschten Lehrberuf. Bei der Machbau GmbH in Lienz startet der erste Hochbaulehrling am 1. September mit seiner Arbeit und unterstützt das Team auf der Baustelle. Das Unternehmen hat ein nicht oft gesehenes „Luxusproblem“ – es trudeln so viele Initiativbewerbungen ein, dass Lehrlinge abgelehnt werden müssen.

Bei der iDM Energiesysteme GmbH in Matrei sind 19 Lehrlinge beschäftigt. Anfang September starten sieben weitere. Wie seitens des Unternehmens mitgeteilt wird, sei es in einigen Bereichen „superschnell“ möglich „richtig gute Lehrlinge“ zu finden, in anderen Bereichen gestalte sich die Suche schwieriger. Die Situation ändere sich von Jahr zu Jahr. Ende Herbst werden die Lehrstellen für das kommende Jahr ausgeschrieben – auch Initiativbewerbungen sind willkommen.