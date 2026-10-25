Die Zeit ist aus den Fugen

Sonntagskolumne. Erst wird man von der Kaffeemaschine herumkommandiert, dann nehmen sie uns auch noch die Schaltsekunde.

Verlässlich empfängt mich die Kaffeemaschine neuerdings, wenn ich ihr mit höchstem Espressobedarf näher trete, mit dem harschen Befehl „Kaffeesatzbehälter leeren“. In rotleuchtender Laufschrift. Rausziehen, ausleeren, abschwemmen. Und das alles vor der ersten lebensspendenden Tasse.

Diese lästige Pflicht gilt es jedenfalls unter lautstarkem Murren zu erledigen, damit nicht nur man selber etwas davon hat. So hat es mich der Mann gelehrt, der hasst solche Zwangsverrichtungen noch viel mehr als ich.

Eigentlich war mir die Handgreiflichkeit am Kaffeesatzbehälter immer recht schnurz, aber weil sie den Mann so stört, stört sie mich jetzt auch. Es handelt sich hier also um eine Verdrussinfektion. Oder übernimmt man derart unbedeutenden Trivialärger so bereitwillig, weil er eine bequeme Fluchtmöglichkeit darstellt? Da draußen lauern (in beliebiger Reihenfolge) Krieg, Klimawandel, Inflation und der Nachbar, der einem ständig seinen Vorstadtpanzer vors Gartentürl parkt. Das alles hält man sich ein bisschen vom Leib, wenn man sich dem geringstmöglichen Missvergnügen widmet, das der Tag zu bieten hat.

Spaziergänge gibt’s dann wieder ab März

Apropos Missvergnügen: ab heute also wieder Winterzeit. Ich weiß, ich sollte dankbar sein über die zusätzliche Schlafstunde, die ich letzte Nacht entgegennehmen durfte. Aber Sonnenuntergänge finden jetzt wieder vor fünf Uhr nachmittags statt, das macht mich unfroh, denn die kurzen Tage verleiten dazu, die nächsten vier bis fünf Monate yogiteetrinkend und Schokolade spachtelnd auf dem Sofa sitzen zu bleiben. (Spaziergänge gibt’s dann wieder ab März.)

Immerhin: Man schläft in diesen Monaten mehr, sagen die Chronobiologen. Auf einige kostbare Schlafsekunden werden wir aber künftig verzichten müssen: Die Generalkonferenz für Maß und Gewichte in Paris hat jüngst entschieden, die Schaltsekunde abzuschaffen. Die wurde bisher immer dann ausgleichend eingefügt, wenn Erdrotation und Atomuhren voneinander abwichen; künftig werden die Abweichungen nur noch alle 3600 Sekunden angepasst, in ein paar Jahrhunderten haben unsere Nachfahren also eine schöne Extrastunde beieinander.

Wir aber haben keine Schaltsekunde mehr, das ist, ganz im Sinne der oben ausgeführten Begründung, auch ein schöner Anlass für einen Mikroärger. Seit 1972, dem Jahr ihrer Einführung, hat es übrigens genau 27 Schaltsekunden gegeben. Das entspricht ungefähr der Zeit, die es dauert, den Kaffeesatzbehälter zu leeren und wieder einzusetzen. Daraus könnte man bestimmt kluge Schlüsse für sein Leben ziehen. Wichtiger ist jetzt aber einmal der erste Espresso.