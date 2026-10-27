Betrunken mit Lkw kollidiert: „Sie hatten 100.000 Schutzengel“

Der junge Mann war im Sommer auf der Heimfahrt von der Arbeit frontal mit einem Lastwagen zusammengeprallt. Vor Gericht erzählte er auch von den dramatischen Folgen für sein Leben.

Die Ferse des jungen Mannes wurde in drei Teile zertrümmert. Noch immer kämpft der Steirer auch körperlich mit den Folgen des dramatischen Unfalls am 10. August. Kurz nach 16 Uhr war er in Söding-St. Johann auf Höhe der Bäckerei Kogler auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw kollidiert. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er gerade dabei war, den Tempomaten seines Autos einzustellen, als es zum Unfall kam. Was sich erst später herausstellen sollte: Der Lenker stand bei Unfall auch noch unter Alkoholeinfluss.

„Drei Stunden später wurden im Blut noch 0,7 Promille nachgewiesen. Das heißt, zum Zeitpunkt des Unfalls waren es zumindest 1,0 Promille“, erläutert die Richterin am Bezirksgericht Voitsberg. „Sie hatten bei dem Unfall 100.000 Schutzengel. Und Glück, dass Ihnen ein Lkw entgegengekommen ist, dessen Lenker nur leicht verletzt wurde. Bei der Kollision mit einem Auto wäre es wahrscheinlich viel schlimmer ausgegangen und Sie müssten sich vor dem Landesgericht verantworten.“

Wagen war noch nicht abbezahlt

Ein Bier und einen Sommerspritzer will der Angeklagte damals konsumiert haben. „Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und habe auch am Vorabend etwas getrunken. Nur so kann ich mir den Wert erklären“, schildert der junge Mann. „Das war eine Harakiri-Aktion und ist durch nichts zu entschuldigen“, redet ihm die Richterin ins Gewissen. Er kämpft auch finanziell mit den Folgen des Unfalls. Zum Führerscheinentzug kommt auch noch der Totalschaden beim Auto. „Der Wagen war noch nicht abbezahlt, rund 8000 Euro an Kredit sind noch offen“, erzählt der Angeklagte, der die volle Verantwortung übernimmt. „Es tut mir leid und ich bin froh, dass nicht noch mehr passiert ist.“

Die Richterin warnt den jungen Mann eindringlich davor, sich noch einmal angetrunken hinters Steuer zu setzen. „Einmal hat man so ein Glück, ein zweites Mal ist die Chance darauf verschwindend gering.“ Wegen fahrlässiger Körperverletzung wird der Lenker zur Zahlung einer Geldstrafe von 1120 Euro (errechnet aus 140 Tagsätzen zu je 8 Euro) verurteilt. Zusätzlich muss er sich mit 200 Euro an den Prozesskosten beteiligen. „Das ist nur ein symbolischer Betrag, der die Arbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz abdecken soll“, erläutert die Richterin, die hinzufügt: „Schon aus generalpräventiver Sicht war eine geringere Strafe nicht möglich.“