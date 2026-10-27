Maria Geßls berufliche Uhr ist in Leoben noch nicht abgelaufen

Seit mehr als 50 Jahren ist Maria Geßl aus Leoben als Uhrmachermeisterin tätig. Mittlerweile ist sie in der Stadt und der Region eine der letzten ihrer aussterbenden Zunft.

„Solange ich gesund bleibe und noch Spaß an der Arbeit habe, bleibe ich euch erhalten“, meint Maria Geßl (68) aus Leoben zu einem Kunden, dessen Uhr sie mit schnellen, geübten Handgriffen mit einer neuen Batterie bestückt. Seit mehr als 50 Jahren ist sie nun in der Branche tätig. Mittlerweile ist sie in der Stadt Leoben und weit darüber hinaus eine der letzten ihrer aussterbenden Zunft.

Zuletzt machte in Leoben Uhrmachermeister Manfred Frosch nach 50 Jahren sein Geschäft „Uhren Schmuck Arnberger“ am Hauptplatz dicht, wenige Straßen weiter ist Uhrmachermeister Jürgen Felser beruflich aktiv. Aber es werden immer weniger, weiß Geßl: „Irgendwann wird es niemanden mehr geben, der noch alte Uhren reparieren kann“, bedauert sie.

„Wegwerfwirtschaft“ hat vieles verändert

Das habe auch ganz massiv mit der „Wegwerfwirtschaft“ zu tun, meint Geßl, die ihren Beruf bei der Uhrmacherfamilie Payer in Leoben gelernt hat. Damals – zwischen 1974 und 1978 – hat sie auch die Berufsschule Karlstein an der Thaya besucht. „Ich habe von meinem Vater gehört, dass bei Payer ein zweiter Lehrling gesucht wird.“

Da habe sie sich kurzentschlossen beworben und die Lehrstelle auch tatsächlich bekommen. Vorher habe sie in ein paar andere Berufe hineingeschnuppert, aber schnell gemerkt, dass diese nichts für sie sind. Beim Uhrmacherberuf war es genau umgekehrt. „Es hat sich sofort richtig angefühlt. Es hat einfach gepasst. Ich war sowieso immer eher an handwerklichen Dingen interessiert“, meint Geßl.

Und sie habe immer eine große Freude daran, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und miteinander zu reden. Nach einigen Jahren als Angestellte hat sich Geßl 1987 beruflich selbstständig gemacht: „Ich habe das Geschäft vom Ehepaar Gugl am Waasenplatz in Leoben übernommen.“

Umzug in die Innenstadt

Vor sechs Jahren kam der Umzug ihres Geschäfts in die Innenstadt von Leoben: „Das hat sich gut ergeben, jetzt bin ich direkt neben dem Versicherungsgeschäft von meinem Sohn Horst und auch unser Vereinslokal ist direkt angeschlossen.“ Denn Geßl ist seit Jahrzehnten in unzähligen Vereinen hochaktiv – hauptsächlich im Sportbereich.

Bei den Uhren sei eine Fachfrau aber nicht nur bei der Reparatur wichtig: „Oft sind in den teuersten Markenuhren einfache und billig gemachte Uhrwerke eingebaut. In manchen Plastikuhren, die man als Werbegeschenk bekommt, verbergen sich richtig gute Uhrwerke.“ Ihr Job habe sich massiv gewandelt – früher habe es sogar viele Hausbesuche gegeben, um schwer transportable Pendel- und Standuhren zu reparieren und zu warten.