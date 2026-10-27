Der Kranichzug führt seit einigen Jahren über Kärnten, weil diese ihre Route geändert haben. Mittlerweile ziehen tausende Tiere hier durch, darunter Vilja und Paju, deren Flugrouten in Echtzeit verfolgt werden.

Mit lauten Rufen ziehen derzeit tausende große Vögel über den Kärntner Himmel. Denn derzeit spielt sich wieder ein Naturschauspiel ab, das vor wenigen Jahren hierzulande gar nicht beobachtet werden konnte: der Kranichzug. „Früher galt der Kranich als sehr selten zu beobachtende Zugvogelart in Kärnten. Grund dafür, dass man dies mittlerweile jährlich sieht, ist die Verschiebung der Zugroute“, sagt Andreas Kleewein, Geschäftsführer von Birdlife Kärnten.

© Roland Rauter/birdlife Die typische V-Formation der Kraniche

In den vergangenen Jahrzehnten habe sich Kärnten dadurch zu einer regelmäßig genutzten Zugroute für den Europäischen Kranich (Grus grus) entwickelt, sagt Kleewein, der von einem „der beeindruckendsten Naturschauspiele des Herbstes“ spricht. Am häufigsten beobachten kann man die Tiere, die in Gruppen mit bis zu 200 Tieren in V- oder Kegelformation durch Kärnten ziehen, zwischen Mitte Oktober und Ende November: „Oft hört man die Vögel sogar nachts, wenn ihre charakteristischen trompetenden Rufe vom Himmel herabschallen. Dies dient der Verständigung der Kraniche untereinander während des Flugs. Sie tauschen sich permanent aus.“

Die Vögel stammen aus ihren Brutgebieten in Skandinavien, dem Baltikum, Polen und Russland und ziehen derzeit in ihre Winterquartiere nach Frankreich, Spanien oder teilweise bis nach Nordafrika. Derzeit halten sich rund 170.000 Kraniche in der Hortobágy-Puszta in Ungarn auf, von wo aus sie in den nächsten Tagen ihren Weiterflug antreten werden, unter ihnen befinden sich auch Paju und Vilja aus Lettland. Die beiden Kraniche wurden bereits vor Jahren besendet, dadurch können die Forscher ihre Flugrouten genau und in Echtzeit beobachten. Anhand dieser Dokumentation weiß man, dass die beiden bereits zwei beziehungsweise drei Mal über Kärnten geflogen sind. In den nächsten Tagen und Wochen wird sich zeigen, ob sie heuer ebenfalls diese Route wählen.

Tausende Tiere unterwegs

„Noch bis in die frühen 2000er-Jahre galt Kärnten nicht als bedeutende Kranichroute. Seit etwa 2009 werden jedoch regelmäßig größere Trupps mit teilweise über 100 Vögeln beobachtet. Seit über zehn Jahren werden jährlich nicht nur Trupps mit an die 200 oder mehr Kranichen beobachtet, sondern auch tausende ziehende Kraniche insgesamt", sagt der birdlife-Geschäftsführer.

Warum die Tiere ihre Routen geändert haben, ist nicht geklärt. Generell beobachte man über die Jahre hinweg aber, dass viele Vögel das tun. „Bei den Kranichen war es früher so, dass die Tiere die Alpen als Barriere wahrnahmen. Wenn sie etwa ins Lesach- oder Gailtal flogen, sind sie dort umgekehrt und dann über Villach nach Italien weitergezogen“, erklärt Kleewein. Heute würden sie aber auch immer wieder einmal über Osttirol fliegen.

Einen wichtigen Einfluss auf die Wahl der Flugroute habe die Witterung: So können sich die Tiere bei Nebel oder schlechter Sicht nicht gut orientieren, weshalb sie dann oft über einem gewissen Gebiet kreisen – und das, obwohl Kraniche nicht nur tagsüber, sondern auch nachts über eine ausgezeichnete Orientierung verfügen, sagt Kleewein: „Dafür muss es aber klar sein.“ Während eines Zuges beobachte man außerdem, dass die Tiere ihre Formationen ändern, mehrere Trupps sich zu einem zusammenschließen oder das Leittier an der Spitze immer wieder gewechselt wird.

Verwechslung mit Graugänsen

Menschen aus der Bevölkerung würden oft denken, dass es sich bei den Tieren um Graugänse handelt. Man könne Kraniche aber nicht nur an der charakteristischen Flugformation, sondern auch an ihrem lang ausgestreckten Hals, den langen Beinen, die hinter dem Schwanz sichtbar sind, sowie ihren lauten trompetenartigen Rufen erkennen. „Diese Rufe sind oft schon hörbar, bevor man die Vögel überhaupt sieht. In der Nacht ziehen Kraniche ebenfalls und können anhand des Rufes überfliegend festgestellt werden“, sagt Kleewein.

© Roland Rauter/birdlife Kraniche erkennt man an ihrem langen Hals und den langen Beinen sowie ihrem Ruf

Am besten zu beobachten sei der Kranichzug im Lavanttal, über dem Klagenfurter Becken bis nach Villach, wo die Kraniche in Richtung Italien weiterfliegen. Wichtig für den Kranich seien auch Rastplätze, wo sie sich niederlassen, um Nahrung zu suchen und Kraft zu tanken oder auch aufgrund von schlechten Zugbedingungen gezwungen sind, niederzugehen, so Kleewein: „Solche Bereiche sind meist ebene Flächen, wo freie Sicht in alle Richtungen besteht.“

Sichtungen melden

Wer Kraniche beobachtet, kann Sichtungen auf der Homepage von Birdlife Österreich melden, unter dem Link: www.birdlife.at/artikel/naturschauspiel-kranichzug-jetzt-beobachtungen-melden/