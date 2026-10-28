Das Feldbacher Start-up „DM Energy“ entwickelt günstige Batteriespeicherlösungen für Privathaushalte, Landwirtschaft und Kleingewerbe. Mit regionalen Systempartnern will man weiter wachsen.

Die Köpfe hinter DM Energy in der neu eröffneten Fertigungshalle: Techniker Gerald Kien, Gesellschafter und Unternehmensgründer Manfred Diethardt und der kaufmännisch-technische Assistent Matteo Kolmasch

Seit zwei Jahren werden in der Südoststeiermark zertifizierte Batteriespeicher produziert. Dahinter steckt das Start-up „DM Energy“ rund um Unternehmensgründer und Gesellschafter Manfred Diethardt, Techniker Gerald Kien und dem kaufmännisch-technischen Assistenten Matteo Kolmasch.

Die Idee, Batteriespeicher zu entwickeln, kam Diethardt, als er vor wenigen Jahren selbst auf der Suche nach einer erschwinglichen Speichermöglichkeit für die Erweiterung seiner PV-Anlage war. Die am Markt verfügbaren Batteriespeicher waren ihm jedoch zu teuer: „Unsere Motivation war und ist es, günstige Speicherlösungen herzustellen“, sagt er.

Vom Garagenprojekt zum professionellen Batteriehersteller

In seiner Garage begann der gelernte Elektriker daraufhin, gemeinsam mit Freunden an einer eigenen Speicherlösung zu tüfteln. Nach einem Selbstbau-Workshop im Garten, vielen Tests und zahlreichen Weiterentwicklungen wurde der Batteriespeicher dann schließlich für den Bau zugelassen. „Die größte Herausforderung war es, die CE-Zertifizierung zu erhalten“, erinnert sich der 54-jährige Feldbacher.

Ein Jahr lang produzierte er die Batteriespeicher in der Garage. Seit wenigen Monaten jedoch werden diese in einem Abteil der neuen Koch-Metall-Gewerbehallen in Paurach montiert. „Im ersten Jahr haben wir rund 100 Batterien verkauft, mittlerweile liegen wir bei circa 250 verkauften Batteriespeichern“, so Diethardt. Zu den wichtigsten Kundengruppen zählen dabei Privathaushalte, landwirtschaftliche Betriebe und kleinere Gewerbeunternehmen.

© KLZ / Ramona Lenz Seit wenigen Monaten werden die Batteriespeicher am neuen Montage- und Schulungsstandort in Paurach gefertigt

Die Batteriespeicher von „DM Energy“ sind Niedervolt-Batterien mit einer Grundspeicherkapazität von 16,1 Kilowattstunden (kWh), die mit zahlreichen Wechselrichtern kompatibel und modular erweiterbar sind. Durch die Kombination mehrerer Einheiten können aber auch größere Batteriesysteme mit bis zu 100 kWh produziert werden. Besonderen Wert legt das Start-up darauf, dass die Batteriesysteme repariert werden können. „Wir verschweißen unsere Batterien nicht, sondern verschrauben sie. Sollte es ein Problem geben, können die Batterien in Österreich vor Ort direkt beim Kunden zerlegt und repariert oder gewartet werden“, so Gerald Kien.

© KLZ / Ramona Lenz DM Energy setzt bei den Batteriespeichern auf Nachhaltigkeit: Sie sind nicht verschweißt, sondern verschraubt. Dadurch können sie repariert und gewartet werden

Mit regionalen Systempartnern zum Erfolg

Diethardt, Kien und Kolmasch wollen ihr noch junges Unternehmen mithilfe von geeigneten Fertigungs- und Systempartnern weiter ausbauen. Ziel ist es, Wertschöpfung in der Region zu schaffen und das erarbeitete Know-how langfristig zu erhalten. Das Konzept funktioniert dabei ähnlich wie ein Franchise, erklären Kien und Diethardt: „Wir suchen geeignete Unternehmen, die für uns Batterien bauen und vertreiben. Ihre Mitarbeiter können sie bei uns schulen lassen.“ Der neue Standort dient daher nicht nur als Produktionsstätte, sondern auch als Schulungszentrum, in dem künftige Systempartner das nötige Wissen erwerben.

1 / 6 Die einzelnen Teile für die Batteriespeicher kommen in solchen Boxen aus China an © KLZ / Ramona Lenz

Auch Kooperationen mit Energiegemeinschaften oder Fach- und Hochschulen sind angedacht. Derzeit etwa sind Gespräche mit Bulme Graz, HTL Weiz und der Universität Graz im Gange, um auch Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden praktische Einblicke in ihre Speichertechnologie zu ermöglichen.