Am 30. Oktober hätte der „Sudhouse Club“ starten sollen. Wegen anderer Ausgehangebote wird daraus vorerst nichts. Ein beteiligter DJ kritisiert die Absage.

Die DJs waren gebucht, erste Tickets bereits verkauft: Am 30. Oktober hätte im Sudhaus der Villacher Stadtbrauerei die neue Clubbing-Reihe „Sudhouse-Club“ starten sollen. Die Kleine Zeitung berichtete. Den Anstoß für die Reihe hatten Jugendliche gegeben, die sich mehr Möglichkeiten zum Feiern und Tanzen in Villach wünschten. Gemeinsam mit der Stadt, Vertreterinnen und Vertretern des Jugendrates, der Wirtschaftskammer und Innenstadt-Gastronomen wurde daraufhin ein Konzept entwickelt. Den ersten Abend für Gäste ab 16 Jahren hätte Marcus Frohnwieser von der Anna Neumann Bar gastronomisch betreut. Weitere Veranstaltungen waren für den 20. November und den 18. Dezember angekündigt.

Jetzt ist der Auftakt gestrichen und das gesamte Projekt liegt auf Eis. In einer Aussendung lässt die Stadt wissen: Seit der Planung seien zusätzliche Möglichkeiten zum Ausgehen entstanden.

Wiedereröffneter V-Club als Grund

Inzwischen habe sich die Situation verändert, heißt es in der Mitteilung zur Absage. Neben „The City Rocks“ und den „Eve Sessions“ stehe mit dem kurzfristig wiedereröffneten V-Club nun erneut mehr Platz zum Feiern zur Verfügung. Der Club hatte im Sommer nach 18 Jahren geschlossen und am vergangenen Donnerstag seine Wiedereröffnung gefeiert. Nach Rücksprache mit „Jugendlichen“ werde „Sudhouse“ deshalb vorerst nicht weiterverfolgt: „Villachs Nachtleben hat sich selbst geholfen“, heißt es in der Aussendung.

Marcus Frohnwieser verweist auf Nachfrage der Kleinen Zeitung darauf, dass der V-Club während der Planungen zum neuen Event-Format gerade zugesperrt hatte. Als er gefragt wurde, ob er den ersten Abend betreuen wolle, habe er gerne zugesagt. Dass es nun doch nicht dazu kommt, begründet er auch mit der Finanzierung. Stadt und Wirtschaftskammer hätten die Reihe finanziell unterstützt: „Ohne diese Hilfe wäre es nicht gegangen“, sagt der Gastronom, denn im Sudhaus fehle derzeit die gastronomische Ausstattung, für einen einzelnen Abend hätte alles eigens auf- und abgebaut werden müssen.

DJ kritisiert die Absage

Sebastian Schneeberger alias DJ Contract, der beim Auftakt selbst aufgelegt hätte, kann die Absage nicht nachvollziehen. Aus seiner Sicht sprechen der V-Club und die geplanten Events unterschiedliche Gäste an: „Die Reihe wäre eine Alternative zur Großraumdiskothek gewesen, etwa für ein Publikum, das nicht zur Zielgruppe eines V-Clubs gehört.“ Viele hätten sich auf den Abend gefreut, sagt Schneeberger. Dass mit der Wiedereröffnung des V-Clubs der Bedarf für „Sudhouse“ wegfalle, sieht Schneeberger deshalb anders als die Projektpartner.

Konzept bleibt bestehen

Frohnwieser hält das Sudhaus weiterhin für einen geeigneten Veranstaltungsort. Konzept und Ablaufpläne seien fertig und könnten bei Bedarf wieder aufgegriffen werden, heißt es auch in der Aussendung der Stadt. Aus dem Umfeld des Projekts gibt es unterdessen Hinweise auf Unstimmigkeiten. Dabei soll es um den Termin in den Herbstferien sowie eine mögliche Altersobergrenze für Gäste gegangen sein. Bestätigt wurden diese Angaben bislang nicht.

Die zeitliche Abfolge wirft trotzdem Fragen auf: Bereits am 24. September berichtete die Kleine Zeitung, dass für den V-Club ein neuer Betreiber gefunden worden sei und die Wiedereröffnung im Oktober geplant sei. Am 13. Oktober kündigte die Stadt dennoch den Start des „Sudhouse Club“ an. Zehn Tage später, am 23. Oktober, folgte die Absage – begründet unter anderem mit der Wiedereröffnung des V-Clubs. Warum diese erst jetzt den Ausschlag gegeben haben soll, obwohl die Pläne schon vor der Ankündigung der neuen Reihe bekannt waren, bleibt offen. Die Stadt Villach war für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.