Wo Touristen in Slowenien stundenlang auf Bären warten

Bis zu 390 Euro für ein Date mit Meister Petz: Wem es das wert ist, der kann in den tierreichen slowenischen Regionen Kočevje und Notranjska ganztägige Bärenbeobachtungen buchen.

Einem Braunbären ganz nahe kommen, um ihn zu erleben und zu fotografieren – allerdings unter Aufsicht und ohne dabei Angst haben zu müssen: Für viele Naturliebhaber dürfte das sehr reizvoll klingen.

In Slowenien hat man die Nachfrage erkannt – und deshalb bietet das Kočevsko-Institut ein spezielles Programm zur Beobachtung von Bären in ihrem natürlichen Lebensraum: Von April bis September gibt es Ganztagestouren in der Region Kočevska, das Zielpublikum sind Wald- und Wildtierliebhaber. Voraussetzung ist lediglich ein Mindestalter von zehn Jahren. Garantie für Bärensichtungen kann zwar klarerweise nicht gegeben werden – meist habe man aber Erfolg, heißt es. Die Beobachtung findet in einem speziellen Bärenhaus statt. Der Preis für eine Ganztagestour ist mit 330 Euro durchaus stolz.

© www.kocevsko.com Beobachtet wird von einem speziellen Bärenhaus aus

Es gibt aber auch noch andere Anbieter: „Slovenianbears“ bietet Zugang zu einem Netzwerk von acht Standorten mit insgesamt 32 Fotoansitzhütten, in denen jeweils zwischen zwei und vier Fotografen Platz finden. Alle Hütten sind in der südslowenischen Region Notranjska.

© www.slovenianbears.co Keine Garantie, aber doch recht hohe Wahrscheinlichkeit, einen Bären zu sehen

Gemeinsam mit der angrenzenden Region Kočevska beheimaten die beiden Gebiete eine der weltweit dichtesten Braunbärenpopulationen. Aktuelle Schätzungen gehen von insgesamt 900 bis 1000 Braunbären aus, auch im Hochkarst sind die mächtigen Tiere zu finden. Daneben gelte es auch, Wolf und Luchs zu beobachten.

© www.slovenianbears.co Insgesamt 32 Fotoansitzhütten sind perfekt zum Fotografieren und Beobachten

Man verfolge dabei den Ansatz, Bären nicht zu stören, den Respekt vor der Natur zu fördern und nachhaltigen Ökotourismus zu unterstützen. Saison für „Slovenianbears“ ist von April bis zur ersten Septemberhälfte. Teil des „Packages“, mit dem auch für das leibliche Wohl gesorgt wird, ist das Erlernen von Verhaltensregeln in Gebieten, in denen Bären vorkommen – nicht zuletzt für den Fall einer möglichen Begegnung. Je nach Teilnehmerzahl reichen die Preise von 270 bis 390 Euro.