Die Herren und die Damen der Kiwanis im Bezirk Voitsberg haben eine neue Leitung

Vor Kurzem wurden die Präsidentschaften der beiden Serviceclubs übergeben. Die Herren der Kiwanis Lipizzanerheimat feierten zudem 30-jähriges Bestehen.

Unter dem Motto „Serving the children of the world“ setzen sich die Mitglieder der Kiwanis-Clubs ein, um Spenden zu sammeln und benachteiligten Kindern und deren Familien in der Region zu helfen. Im Bezirk Voitsberg gibt es mit den Kiwanis Lipizzanerheimat (Herren) und dem Kiwanis Club Styria West (Damen) gleich zwei dieser Service-Clubs. Bei beiden übernahmen kürzlich neue Führungspersönlichkeiten die Präsidentschaft, die jährlich wechselt.

Bei den Damen folgte Pädagogin und Künstlerin Marianne Landsmann aus Köflach auf Gastronomin Angela Reinisch. Landsmann bedankte sich bei ihrer Vorgängerin für ihr großes Engagement und erinnerte an die Grundsätze der Kiwanis, gemeinsam mit Engagement und Herzlichkeit einzutreten, um mit sozialen Projekten und gesellschaftlichen Aktivitäten sowie diversen Charités unsere Gemeinschaft heller zu machen.

© Kiwanis Die Damen vom Kiwanis Club Styria West bei der Amtsübergabe

Die Präsentation des Jahresprogrammes gab einen ersten Einblick in die geplanten Aktivitäten des Kiwanis Clubs. Die Clubmitglieder erwartet eine Mischung aus Begegnungen und Projekten. Einen großen Wunsch hat die neue Präsidentin Marianne Landsmann: „Wir wollen das neue Clubjahr zu einem starken Zeichen für Zusammenhalt und Verantwortung machen.“

Fokus auf neue Mitglieder

Bei den Herren wurde die Leitung an den neu gewählten Präsidenten Franz Steiner, Landesdirektor bei der Grazer Wechselseitigen Versicherung (Grawe), übergeben. In seiner Rede rief er die wichtigsten Projekte, Veranstaltungen und Erfolge in Erinnerung. Besonders erwähnte er die Unterstützung der 13-jährigen Lara aus Söding, die an Knochenkrebs erkrankt ist. Durch Chemotherapien und Operationen ist Lara zurzeit wieder auf dem Weg der Besserung. Im neuen Jahr soll der Fokus auf folgende Aktivitäten liegen: die Aufnahme neuer Mitglieder, eine eindrucksvolle Charity-Veranstaltung und die Aktivierung des internen Clublebens. So soll es gelingen, Kindern weiterhin eine Brücke in die Zukunft zu bauen.

© Kiwanis Kiwanis-Präsident Franz Steiner ehrte den Club-Gründer Walter Scheriau und den langjährigen Club-Sekretär Peter Heidinger

Die Kiwanis Lipizzanerheimat feiern heuer auch ihr 30-jähriges Bestandsjubiläum, zu dessen Anlass zu einem Benefizkonzert mit dem Kammerorchester Lipizzanerheimat unter der Leitung von Tanja Stock geladen wurde. Gemeinsam mit Sängerin Heide-Marie Reif und dem Sänger Thomas Glan wurde den Gästen anspruchsvolle Kammermusik mit Solo-Gesang geboten.

Fahrt mit Heißluftballon oder Ferrari

Im Rahmen der Veranstaltung wurden Walter Scheriau, der den Kiwanisclub Lipizzanerheimat 1996 gegründet hatte, sowie der langjährige Club-Sekretär Peter Heidinger für seinen aufopfernden Einsatz im Dienste des Clubs geehrt. Ein Höhepunkt war die Verlosung von drei besonderen Preisen: eine Ballonfahrt, ein Bierbedarf für ein Jahr sowie eine Fahrt mit einem 1000 PS starken Ferrari nach Velden inklusive Mittagessen.

Unter den Gästen waren Robert Scharmer vom Kiwanis Distrikt Steiermark, Abordnungen von den Kiwanis Damen Styria West, dem Kiwanisclub Stainz-Schilcherheimat, dem Round Table 44 Lipizzanerheimat und dem Rotary Club Voitsberg-Köflach. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt hilfsbedürftigen Menschen, vor allem Kindern in unserer Region, zugute.