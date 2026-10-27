In Spittal: Neue Ansätze für nachhaltiges Bauen im Fokus

Fachleute aus Architektur, Planung, Industrie und Forschung zeigen am 29. Oktober, wie materialgerechtes und zirkuläres Bauen in der Praxis umgesetzt wird.

Wie lassen sich bestehende Gebäude und Materialien besser nutzen und welche neuen Ansätze gibt es für das Bauen von morgen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Veranstaltung „Material. Bestand. Zukunft.“ am Donnerstag, dem 29. Oktober, an der Hochschule Kärnten am Campus Spittal. Im Mittelpunkt stehen die Wiederverwendung von Materialien, das Bauen im Bestand und innovative Anwendungen im Neubau.

Fünf Experten aus Architektur, Planung, Industrie und Forschung zeigen, wie materialgerechtes und zirkuläres Bauen in der Praxis umgesetzt werden kann. Richard Woschitz von der Woschitz Group spricht über Holz-Hybrid-Geschosswohnungsbau. Martin Aichholzer von MAGK Architekten stellt ein Neubauprojekt vor, während Sonja Hohengasser von Hohengasser Wirnsberger Architekten das Bauen mit Bestand thematisiert. Edith Zikulnig-Rusch von Wood K Plus widmet sich innovativen Materialien. Christof Weissenseer von Weissenseer Holz-System-Bau gibt Einblicke in Rastersysteme und Vorfertigung. Im Anschluss ist eine Podiumsdiskussion geplant.

Organisiert wird die Veranstaltung von Timber Innovation Network Alpe Adria, Lithotherm, dem DIH SÜD und der Hochschule Kärnten. Beginn ist um 17.30 Uhr, das anschließende Networking mit Speisen und Getränken startet um 20 Uhr. Eingeladen sind grundsätzlich alle, die sich für neue Ansätze im Bauwesen, den bewussten Umgang mit Ressourcen und nachhaltige Materialanwendungen interessieren. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Geschäftsführer, Entscheidungsträger sowie Fachleute aus den Bereichen Innovationsmanagement, Forschung und Entwicklung, Produktion und Technik. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen und Anmeldung unter www.eventbrite.com mit dem Veranstaltungstitel „Material. Bestand. Zukunft.“