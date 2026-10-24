Pannenhelfer-Duo aus Osttirol holt sensationell EM-Bronze

Bei den Europameisterschaften der Pannenhelfer errangen Alexander Unterberger und Daniel Obererlacher vom ÖAMTC-Stützpunkt Nußdorf-Debant einen Stockerlplatz.

Bronze für den ÖAMTC und für Osttirol. Beim jährlichen „Road Patrol Training for Excellence“ haben Daniel Obererlacher und Alexander Unterberger vom Stützpunkt Nußdorf-Debant einen sensationellen Stockerlplatz errungen. Der Wettbewerb gilt als Europameisterschaft der Pannenhelfer und wird gemeinsam von der FIA Region I und ARC Europe veranstaltet. Gold ging heuer an „The AA“ aus Großbritannien, den zweiten Platz holte das Team des ANWB (Niederlande).

Bei dem traditionellen Bewerb messen sich jährlich Pannenhelferinnen und Pannenhelfer aus ganz Europa. Dieses Jahr gingen in Penzing in Bayern 16 Nationen an den Start – als Gastgeber fungierte der deutsche ADAC. Der Wettkampf bestand wie immer aus mehreren Stationen, an denen die Teams technisches Know-how, Kreativität und Teamwork genauso unter Beweis stellen mussten wie Kundenorientierung und den nötigen Weitblick. All dies geschah unter Zeitdruck und ohne vorher genau zu wissen, welche Aufgaben an den zwei Tagen gestellt wurden. Diese reichten etwa von der theoretischen Prüfung über Fehlersuche am Kabelbaum bis zur Anwendung von Messtechnik. Oberlacher und Unterberger gewannen bereits im Frühjahr die nationale Ausscheidung, reisten als Staatsmeister nach Bayern.

© ÖAMTC Schon im Frühjahr sicherten sich Oberlacher und Unterberger den Staatsmeistertitel

„Die ÖAMTC-Teams landen immer wieder im Spitzenfeld der europäischen Pannenhilfe. Das freut uns nicht nur sehr, sondern ist auch ein Beweis für unser hohes Ausbildungsniveau“, erklärte Harald Ehringfeld, stellvertretender Leiter Qualitätsmanagement, Qualifikation und Ausstattung beim ÖAMTC, nach dem Wettkampf. Ehringfeld begleitete die beiden Osttiroler nach Deutschland und gratulierte danach „zum hervorragenden dritten Rang“. Große Freude herrschte auch am Stützpunkt Nußdorf-Debant: „Wir sind stolz auf euch und eure großartige Leistung. Schön, solche Kollegen im Team zu haben“, feierte man Oberlacher und Unterberger via Facebook.

1 / 2 Die beiden Pannenhelfer-Profis bei der EM im Einsatz © ÖAMTC

Die mobile Pannenhilfe des ÖAMTC verzeichnete allein im Jahr 2025 mehr als 700.000 Einsätze österreichweit. Zudem testet der Mobilitätsclub bei seiner Pannenfahrzeugflotte alternative Antriebsformen.