Oststeirerin (18) zaubert Torten bei TV-Show „Das große Backen“

Als jüngste Teilnehmerin bei „Das große Backen Österreich“ von Puls 4 stand Liana Genser aus Bad Waltersdorf nicht nur das erste Mal vor der Kamera – beim Dreh im Sommer, lernte sie auch viel über sich selbst.

Kaum die Volljährigkeit erreicht, blickt Liana Genser bereits auf unzählige Kuchen- und Tortenkreationen zurück

Getreu dem Motto „Früh übt sich“, stand die heute 18-Jährige Liana Genser aus Bad Waltersdorf, bereits von klein auf eng an der Seite von Mutter und Oma, und schaute neugierig auf das geschäftige Treiben in der Küche: „Mein erstes eigenes Gebäck habe ich mit zwölf Jahren zu Silvester gemacht, Germteigschweinderl mit Mohn und Nussfüllung“, erklärt Genser die Anfänge einer Leidenschaft, die sie nun sogar ins Fernsehen bringen wird.

1 / 2 Bereits mit zwölf Jahren hatte Liana Genser die Küche ihrer Familie fest im Griff und backte nach Anleitung aus Kochbüchern und viel nach Gefühl © Privat

Am kommenden Dienstag, dem 27. Oktober 2026, startet nämlich die Fernseh-Show „Das große Backen Österreich“ auf Puls 4 und Joyn. Als jüngste Teilnehmerin ist Genser per „Wildcard“ der Frühstückssendung „Café Puls“ in das Back-Duell gestartet. Beworben hatte sich die gebürtige Sinabelkirchnerin mit einem Video von den Torten, die sie in den vergangenen sechs Jahren gebacken hat.

Pünktlich zum 18. Geburtstag: Nominierung für Fernseh-Show

Kurze Zeit später meldete sich ein Fernsehteam bei der damals 17-Jährigen, vereinbarte einen Drehtermin bei ihr zuhause und schon war Genser Teil der Vorauswahl. „Auf Instagram gab es dann eine Abstimmung zwischen drei Kandidaten und da ist für mich am meisten abgestimmt worden“, erklärt sie ihre Wahl pünktlich zum 18. Geburtstag.

Ich habe so viel gebacken wie noch nie — Liana Genser über die Vorbereitungszeit auf „Das große Backen“

Eben noch die Volljährigkeit mit Schokotorte und Smarties (ein Favorit aus der Kindheit) gefeiert, flatterte am selben Tag die Nachricht ins Haus, dass sie eine der acht Show-Teilnehmer sein wird. „Das war eine echte Überraschung“, erinnert sich Mutter Michaela Genser.

1 / 4 Unzählige essbare Kunstwerke sind in der Küche von Liana Genser bereits entstanden © Privat

Trotzdem regten sich Zweifel, ob sie ihre Tochter ziehen lassen sollte: „Ich dachte, hoffentlich ruft sie nicht jeden Abend an und ist komplett aufgelöst.“ Doch das genaue Gegenteil sei der Fall gewesen, so Liana selbst, und spricht von einer familiären Atmosphäre am Set.

Vorbereitungen auf „Das große Backen“

Mitten in der Lehre zur Bürokauffrau steckend und die Abendmatura nachholend, musste sich Genser also im vergangenen Sommer Urlaub nehmen, um an der Show in Wien teilnehmen zu können. Zum Glück habe ihr Arbeitgeber mitgespielt und ihr den nötigen Freiraum genehmigt.

Auf die Drehzeit habe sich Genser gut vorbereitet: „Ich habe so viel gebacken wie noch nie“, erklärt sie in der Rückschau. Denn: „Wir haben keine Rezepte bekommen, sondern ein Thema mit einer gewissen Vorgabe und das musstest du dann für die Show vorbereiten“, gibt sie erste Einblicke in das Format.

Viel gelernt und neue Freunde gefunden

Wenngleich jeder für sich selbst kämpfte, sei die Stimmung im Team ganz besonders gewesen: „Wir waren keine Konkurrenten oder Feinde, sondern haben heute noch Kontakt“, so die Absolventin der Landwirtschaftsschule Kirchberg.

Dort hat sie damals ihre Facharbeit über den Erdbeeranbau in Österreich geschrieben, seitdem sei die Erdbeere ein Stück weit auch ihr Markenzeichen. Ob sie mit der Frucht die Jury überzeugen konnte? „Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich mich das getraut habe und dabei war“, hüllt sie sich in Schweigen.

Unvergessen bleibt dafür das, was sie gelernt hat: das Lampenfieber sei besiegt, der sichere Umgang mit Fondant (Zuckermasse) gelernt, neue Freundschaften geschlossen. Oder in den Worten von Liana Genser: „Mit allem, was man lernt, kann man wachsen.“