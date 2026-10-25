Vučić kämpft mit allen Mitteln um die Macht

Seit über 14 Jahren teilt Serbiens Aleksandar Vučić in Serbien die Karten aus. Mit allen Mitteln kämpft der russophile Ränkeschmied um den Machterhalt: Der Sieg seiner SNS bei der Parlamentswahl am Sonntag ist keineswegs gewiss.

Die breitschultrigen Auftragseinpeitscher auf der Tribüne gegenüber dem Rednerpult geben den Takt vor. „Aco Serbe, Aco Serbe – Sieg, Sieg, Sieg!“, skandieren die stadionerfahrenen Stimmungsmacher im Hallenrund der Belgrad Arena. Rhythmische Balkanweisen scheppern aus den Lautsprechern. Unablässig kreisen Scheinwerfer über die voll besetzten Ränge.

Endlich schreitet der Mann im blauen Anzug mit erhobenen Armen und unter tosendem Beifall zum Mikrofon: Als Spitzenkandidat der nationalpopulistischen SNS will Aleksandar Vučić bei der Parlamentswahl am Sonntag in das von ihm bereits von 2014 bis 2017 gehaltene Amt des Regierungschefs zurückrotieren.

„Geeintes Serbien“ nennt sich die Wahlliste des Mannes, der das Land wie kein anderer polarisiert – und teilt. Ob als Minister, Regierungs- oder Staatschef: Seit über 14 Jahren teilt der autoritär gestrickte Ex-Präsident die Karten aus. Mit allen Mitteln kämpft er um den Machterhalt: Denn der Sieg seiner SNS bei der Parlamentswahl am Sonntag ist keineswegs gewiss.

Endlose Korruptionsskandale

Die von ihm als „Blockierer“ bezeichneten Gegner würden sich der Bauern und Arbeiter „schämen“, er hingegen sei auf diese „stolz“, versichert Vučić seinem mit Hunderten von Bussen aus ganz Serbien angekarrten Publikum.

Doch nicht nur gesunkene Popularitätswerte und die Konkurrenz der neuen Studentischen Liste (SL) machen Serbiens starkem Mann zu schaffen, sondern auch die endlose Kette von Korruptionsskandalen der SNS-Ära.

© AFP/Djordje Kostic Zehntausende Anhänger der von Studierenden angeführten Protestbewegung versammelten sich am Donnerstagabend im Zentrum der serbischen Hauptstadt Belgrad zur Abschlusskundgebung vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 25. Oktober.

Seit vor knapp zwei Jahren 16 Menschen unter den Trümmern des eingestürzten Vordachs des neu renovierten Bahnhofs von Novi Sad ihr Leben verloren, hat der 56-Jährige seinen gerne gepflegten Nimbus als Saubermann endgültig verloren. „Eure Hände sind blutig“, prangte auf den Protestbannern der Demonstrationen gegen die Korruption, die das Land im letzten Jahr monatelang erschütterten.

Vorwürfe, dass Vučić bei der Renovierung des trotz fehlender Betriebsgenehmigung von ihm eröffneten Bahnhofs persönlich aufs Tempo gedrückt haben soll, setzen dem Ex-Präsidenten genauso zu wie die Enthüllungen über fatale Bauversäumnisse: Es waren Firmen aus dem Dunstkreis der SNS, die als Subunternehmer eines chinesischen Konsortiums den wenig transparenten Zuschlag für die Bahnhofsrenovierung erhalten hatten.

Angst vor Wahlmanipulationen

Weiß sind die T-Shirts der Hallenbesucher. Weiß sind die Ballons, die von den Rängen und der Hallendecke baumeln. Und in der Farbe der vermeintlichen Unschuld prangt auch das weiße Rednerpult auf der Bühne.

© AFP/- Anhänger skandierten für Aleksandar Vučić

„Sie sagen, dass ihr blutige Hände habt!“, wettert der Kandidat und macht seine Zuhörer mit der Aufforderung, ihre Hände zu heben, zu vermeintlichen Komplizen: „Alle Hände hoch! Lasst uns zeigen, dass das nicht blutige Hände sind, sondern die fleißigen Hände der guten und anständigen Serben!“

Unablässig zoomen sich die Kameras auf das Antlitz des heiseren SNS-Kanidaten ein. Von 46 nationalen und lokalen TV-Sendern werden seine Botschaften live in die Wohnstuben übertragen. Doch Vučić setzt nicht nur auf die Übermacht und Schmutzkampagnen seiner Mediensprachrohre, sondern auch auf andere zweifelhafte Mittel: Kritiker fürchten erneut massive Wahlmanipulationen.

„Wir beginnen mehr und mehr der Türkei zu gleichen“

Das Ziel der Machthaber sei offensichtlich, dass „es in Serbien am Wahlabend kein einziges freies traditionelles Medium mehr gibt, das über den Ausgang der Wahlen und die folgenden Ereignisse berichten kann“, kommentiert Željko Bodrožić, der Chef der Journalistengewerkschaft NUNS, die Turbulenzen bei den Medien des nach einem Eigentümerwechsel zerschlagenen UM-Konzerns. Der Gewerkschafter schließt selbst einen Internetausfall während der Wahlnacht nicht aus: „Wir beginnen, mehr und mehr der Türkei zu gleichen.“

Vor allem die Berichterstattung der bisher unabhängigen Kabel-TV-Sender N1 und Nova, aber auch des Webportals nova.rs ist den SNS-Machthabern ein Dorn im Auge. Ob mit der Absetzung eines bissigen Satiremagazins, dem Austausch von Chefredakteuren und Programmdirektoren oder der Anstellung von Journalisten regierungsnaher Propagandamedien: Ausgerechnet kurz vor den Wahlen versuchen deren neue Eigentümer, den wenigen Lichtblicken in Serbiens Mediendunkel die Zähne zu ziehen.

Schon vor der Arena haben SNS-Anhänger den Namen des Ende August verstrobenen Kriegsverbrechers Ratko Mladić skandiert, in der Halle sind hingegen fast nur noch Lobeshymnen auf den Kandidaten zu hören: Immer wieder lässt sich Vučić lächelnd von den Sprechchören mit seinem Namen unterbrechen.

Vučić will nationalistische Wähler mobilisieren

Nur das „kleine, aber freie Serbien“ habe dem Druck zur Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland standgehalten, verkündet er stolz. Er habe auch „nie irgendeinen Serben an das Haager Tribunal ausgeliefert“: „Ich habe nie mein Gesicht oder das Antlitz von Serbien besudelt.“

Mit ihrer Absplitterung von der ultranationalistischen SRS und der Kehrtwende hin zur EU hatte sich seine 2008 gegründete SNS den Weg zum Wahlsieg und ihrer Machtergreifung 2012 geebnet. Mit der Rückbesinnung auf seine rechtsextremen und russophilen Wurzeln, dem Wahlpakt mit seiner früheren SRS sowie mit der als Staatsbegräbnis inszenierten Beerdigung von Kriegsverbrecher Mladić versucht Vučić nun, seine nationalistischen Stammwähler zu mobilisieren – und seine Ära zu verlängern.

Wundersame Vermehrung von Personalausweisen

Das unbereinigte Wahlregister zählt mit 6,45 Millionen fast genauso viele Namen wie das Land Einwohner und gar gut eine Million Wähler mehr als volljährige Bewohner: Manipulationen sind laut Kritikern Tür und Tor geöffnet. Schon bei der Belgrader Kommunalwahl 2023 mutierten busweise aus Bosnien angekarrte Wanderwähler mit fiktiven Meldeadressen in der Hauptstadt zum SNS-Zünglein an der Wahlwaage. Besorgt berichten Oppositionspolitiker über die wundersame Vermehrung der ausgestellten Personalausweise in dem eigentlich von Bevölkerungsschwund geplagten Land: So sei deren Zahl allein zwischen Mai und September um 230.000 gestiegen.

Es mehren sich Berichte von Serben, denen Dutzende Wahlbenachrichtigungen für längst verstorbene oder meist völlig unbekannte Personen in den Briefkasten geflattert sind: Auffällig oft tragen diese russische oder ukrainische Namen.

Sein Wahlfeld hat Vučić zwar bestellt. Doch trotz seiner Trickkiste wirkt der gewiefte Stimmenjäger dieses Mal ungewohnt angespannt – und nervös. „Wenn die Studenten gewinnen, werde ich sie selbst aus dem Gefängnis und aus dem Grab verlachen“, witzelte er bereits im Sommer eher gequält.

„Wir werden sie besiegen“

Tatsächlich steht für die SNS-Größen bei der Wahl nicht nur die Macht, sondern möglicherweise auch die Freiheit auf dem Spiel: Die Verhaftung der ersten Ex-Minister im nahen Ungarn wegen des Verdachts der Veruntreuung von Staatsgeldern dürfte auch den Belgrader Machthabern eine Warnung sein.

Weiße Konfettiwolken rieseln auf den Kandidaten mit den geballten Fäusten herab. Mit „viel Geld von außerhalb“ wollten seine Gegner das Land in den Abgrund führen. Doch nicht ausländische Botschafter, sondern „das Volk“ werde darüber bestimmen, „wer Serbien regiert“: „Wir werden sie besiegen. Und wir werden niemanden aus dem Ausland erlauben, uns diesen Sieg zu rauben!“