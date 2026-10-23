„Bahn frei“: Megaprojekt auf der Gerlitzen wurde eröffnet

Nach 200 Tagen Bauzeit wurde die neue Kanzelbahn II auf der Gerlitzen eröffnet. Sie kann künftig 4000 Gäste pro Stunde auf den Gipfel bringen.

200 Tage Bauzeit und eine Investition von 22 Millionen Euro: Auf der Gerlitzen wurde am Freitag, 23. Oktober, mit rund 300 Gästen die neue Kanzelbahn II feierlich in Betrieb genommen. Damit endete ein Bauprojekt, das den Verantwortlichen und den beteiligten Unternehmen einen äußerst engen Zeitplan abverlangte.

Am 6. April dieses Jahres brachte die bisherige Vierersesselbahn nach 38 Betriebsjahren ihre letzten Fahrgäste auf den Gipfel. Insgesamt hatte sie rund 35 Millionen Menschen befördert. Bereits am nächsten Tag rollten die Bagger an. „Für uns war der trockene Sommer ein Glück“, sagte Markus Ramsbacher von den Gerlitzen Bergbahnen. Entscheidend sei aber vor allem das Zusammenspiel der rund 20 beteiligten Gewerke sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zahlreichen Dienstleister gewesen. „Wir haben es geschafft“, zeigte er sich bei der Eröffnung stolz.

1 / 3 82 Gondeln mit je einer Zehner-Kapazität transportieren die Gäste zukünftig auf 1911 Meter Seehöhe © KLZ/Klaus Steiner

Neue Kanzelbahn II schafft 4000 Personen pro Stunde

Die neue Zehnerkabinenbahn verbindet die Kanzelhöhe auf 1440 Metern mit dem Gipfel auf 1911 Metern. Insgesamt 82 Kabinen stehen zur Verfügung, die Förderleistung beträgt bis zu 4000 Personen pro Stunde. Mit einer Geschwindigkeit von 6,5 Metern pro Sekunde bringt sie die Gäste bergwärts.

Martin Rauter, Prokurist und technischer Leiter der Gerlitzen Kanzelbahn, begrüßte stellvertretend für den Geschäftsführer Hans Hopfgartner die Gäste und gab einen kurzen Rückblick auf die Bauarbeiten und erklärte auch, warum man sich für Gondeln entschied: „Eine Kabinenbahn hat ganz klare Vorteile“, betonte er bei der Eröffnung. Mit dem Ersatz der bisherigen Vierersesselbahn durch eine moderne Zehnerkabinenbahn werde nicht nur die Beförderungskapazität deutlich erhöht. Vor allem der Komfort für die Gäste ändere sich grundlegend. Erstmals sei es möglich, mit den beiden Kanzelbahnen durchgehend barrierefrei von der Talstation in Annenheim bis auf den Gipfel zu gelangen.

1 / 2 Die neue Kanzelbahn ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des Skigebiets und die ganzjährige Bespielung des Berges © KLZ/Klaus Steiner

Nach der Segnung durch den Treffner Pfarrprovisor Rajesh Bhupathi hieß es schließlich offiziell „Bahn frei“. Für die erste eigene Fahrt muss übrigens nicht bis zur Wintersaison gewartet werden. Bis 1. November kann die Bahn bereits benutzt werden.

Weit zurückreichende Geschichte

Die Geschichte der Kanzelbahn reicht bis 1927 zurück. Damals wurde mit der Verbindung von Annenheim auf die Kanzelhöhe die erste Seilschwebebahn Kärntens errichtet. Seit 1946 ist auch der Gipfel mit einer Seilbahn erreichbar. 1987 folgte die Modernisierung der ersten Sektion, die bis heute in Betrieb ist.