Neustart bei „Eis-Greissler“: Eissalon verkauft gefragte Süßspeise

Statt der verdienten Winterpause holt der Eis-Greissler ein virales Streetfood-Phänomen aus New York und London nach Klagenfurt: Crumbles.

Was machen die „Eis-Greissler“ Andrea und Georg Blochberger eigentlich im Winter? Statt in die verdiente Winterpause zu gehen, holen sie den internationalen „Crumbles“-Hype nach Österreich. Ab dem 24. Oktober verwandeln sich ihre Eis-Läden in die Pop-up-Stores „Krumble by Eis-Greissler“. Serviert werden „Krumbles“, ein warmes Soulfood im Becher, bestehend aus Fruchtsauce, knusprigen Streuseln, Vanillesauce und feinen Toppings.

Die Geschichte des „Crumbles“ beginnt in Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs. Als Mehl, Butter und Zucker streng rationiert waren und für aufwendige Tortenböden schlichtweg die Zutaten fehlten, machten britische Hausfrauen aus der Not eine Tugend. Sie bedeckten saisonales Fallobst wie Äpfel, Zwetschken oder Beeren einfach mit einer unkomplizierten Schicht aus knusprigen Streuseln, sogenannten „Crumbs“, und schoben es ins Backrohr. Beim Eis-Greissler wird diese britische Tradition nun als Streetfood im Becher mit österreichischer Qualität perfektioniert.

1 / 3 So sieht die neue Kreation aus © Eis-greissler/kk

Wintergenuss nach dem Baukastenprinzip

Die Basis der „Krumble by Eis-Greissler“ bildet, je nach Vorliebe, eine Fruchtsauce aus Apfel, Zwetschkenröster, Marille oder Waldbeere. Darauf werden knuspriges Krumble, hell oder dunkel, cremige Vanillesauce aus der Milch von hofeigenen Kühen geschichtet. Die Krönung erfolgt durch die Toppings: Crème brûlée, flambiertes Baiser, bunte Streusel, Haselnusskrokant oder salziger Nussmix stehen zur Wahl. „Genuss ist keine Frage der Außentemperatur, sondern der richtigen Zutaten. Als wir dann gesehen haben, welche Begeisterungsstürme heißer Crumble international auslöst, war uns klar: Das müssen wir nach Österreich holen, aber auf unsere eigene, bodenständige Art“, so die Blochbergers.

Mit der neuen Marke „Krumble by Eis-Greissler“ ist ein Unternehmen mit bis zu 30 Arbeitsplätzen entstanden. Verstärkt werden Andrea und Georg Blochberger durch erfahrene Partner – Marco und Philipp Simoner, die Gründer von „The Guardians of Social Media“ (Hauptsitz Wien, weitere Standorte in Hamburg und Dubai), die sich auch um die Kommunikation auf Social Media kümmern, sowie Markenstrategen Markus Habermann. Ab 24. Oktober ist Krumble in fünf Städten zu Hause: drei Stores in Wien sowie je einer in Linz, Salzburg, Graz und eben auch Klagenfurt.