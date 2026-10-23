Deutschlandsberg: Kritik an Hauptplatzsanierung und Zeitplan für Unteren Platz

Die Sanierung des Pflasterbelags am Deutschlandsberger Hauptplatz ist fertig – nicht ohne Kritik. Wie es nun mit der Umgestaltung des Unteren Platzes weitergeht.

In drei Etappen wurde der Pflasterbelag erneuert, das Projekt wurde aufgrund zusätzlicher Arbeiten teurer als geplant

Den Status quo einfach einzementiert: So bezeichnet Maria Huber, Grüne und Bürgerliste, die Sanierung des Deutschlandsberger Hauptplatzes. Dabei handelt es sich nicht um die langersehnte Neugestaltung, konkret wurde der mehr als 40 Jahre alte Pflasterbelag bis zum Unteren Platz erneuert.

„Ich sehe die Vision für den Hauptplatz nicht. Es wurde nichts weiterentwickelt, zum Beispiel mehr für den Hitzeschutz oder Rad- und Fußweg getan. Das ist eine vertane Chance“, kritisiert die Gemeinderätin. Dass über die Pläne nicht breit diskutiert wurde und man nicht eingebunden war, bedauert sie.

1 / 2 Maria Huber von den Grünen und Bürgerliste kritisiert, in die Pläne nicht eingebunden worden zu sein © Die Grünen/ Marusa Puhek

In dieselbe Kerbe schlägt Marc Ortner von der Bürgerliste Zukunft Deutschlandsberg. Nur die Parkplätze seien etwas verbreitert worden. „Da ist nichts Neues gemacht worden“, zeigt er auf.

Bürgermeister hält dagegen

Konfrontiert mit der Kritik zeichnet Bürgermeister Josef Wallner (SPÖ) ein anderes Bild. Neben der Sanierung des Pflasterbelags sei ein Trinkbrunnen errichtet worden, im Frühjahr sollen weitere Abstellplätze für Fahrräder und Sitzgelegenheiten folgen. Der Radweg vom Klein&Fein zum Unteren Platz sei verbreitert worden. Während der Bauarbeiten habe man zudem noch Maßnahmen bei den elektrischen Leitungen gesetzt.

© Stadtgemeinde Deutschlandsberg Der offizielle Startschuss für die Sanierung im Frühjahr: Gunther Riedlsperger, Sarah Kleindienst-Krenn, Josef Wallner, Markus Pinter, Christian Siderits (v. l.)

„Wir haben unterirdische Leerverrohungen eingezogen. Gerade bei Veranstaltungen können Kabelzuleitungen in Zukunft ohne großen Aufwand errichtet werden“, erklärt er. Aufgrund notwendiger Maßnahmen wurde laut Wallner das Budget von rund 540.000 Euro um 150.000 Euro überzogen. Die „jetzt schon gute Aufenthaltsqualität“ habe sich durch das Projekt jedoch noch gesteigert. Rückenwind erhält er von seinem Vize Christian Siderits (FPÖ): „Ich bin froh, dass eine ordentliche Sanierung gemacht wurde. Der Hauptplatz sieht viel freundlicher aus.“

Der Untere Platz soll folgen

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Die Neugestaltung des Unteren Platzes soll nun folgen – neben der Hauptplatzgestaltung ein Thema, das die Weststeirer seit Jahren beschäftigt.

© balloon architekten ZT-OG Der Entwurf für die Neugestaltung des Unteren Platzes in Deutschlandsberg muss nun adaptiert werden

Wann hier die Bagger anrollen, hängt laut Wallner mit dem Bauprojekt am einstigen Standort des Hotels Rainer zusammen. Wie berichtet soll hier ein modernes Nachfolgeprojekt entstehen. Die Pläne für den Unteren Platz müssen daher laut dem Stadtchef noch mit denen des Bauprojekts abgestimmt werden. Ende 2027 soll das neue Gebäude bezugsfertig sein, informiert Gerhard Kuess, Liebocher Immobilienentwickler und Geschäftsführer wie Gesellschafter jener GmbH, in deren Eigentum sich die Liegenschaft befindet. Damit gibt es nun auch einen Zeitplan, wann der Untere Platz in neuem Glanz erstrahlen soll.

Es ist realistisch, dass zwischen Allerheiligen 2027 und der Kirschblüte 2028 die Umgestaltung abgeschlossen sein wird. — Gunther Riedlsperger , Zweiter Vizebürgermeister von Deutschlandsberg (ÖVP)

„Es ist realistisch, dass zwischen Allerheiligen 2027 und der Kirschblüte 2028 die Umgestaltung abgeschlossen sein wird“, zeigt Gunther Riedlsperger (ÖVP) auf. Der zweite Vizebürgermeister ist in den Gesprächen mit dem Projektwerber involviert. Die Kosten für die gesamte Umgestaltung belaufen sich grob geschätzt laut Bürgermeister Wallner auf mehr als 500.000 Euro bis zu einer Million Euro. Bezüglich der Sanierung der L618 im Bereich der Einmündung in den Unteren Platz richtet sich die Baubezirksleitung Südweststeiermark nach der Gemeinde.