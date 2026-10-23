Weinbau: Land und Bund sagen Rebzikade mit KI den Kampf an

Die Amerikanische Rebzikade lässt die Nerven bei vielen Weinbaubetrieben blank liegen. Land und Bund wollen die Ausbreitung nun KI-gestützt eindämmen.

Die Rebzikade kann für Winzer zu einer existenziellen Bedrohung werden

„In Klöch brennt der Hut“. Das war nur eine der Schilderungen, die im Frühjahr von steirischen Winzerinnen und Winzern getätigt wurden. Denn Rebzikaden verbreiten die „Goldgelbe Vergilbungskrankheit der Rebe“. Dies führt dazu, dass es zu Wachstumsstörungen kommt und die Reben absterben. Befallene Reben müssen gerodet werden, ansonsten drohen Strafen von bis zu 30.000 Euro.

Die Südoststeiermark ist einer der Hotspots für Rebzikaden in der Steiermark. Ihr Verbreitungsgebiet zieht sich von der Südoststeiermark über Leibnitz und Deutschlandsberg bis in Teile der Bezirke Voitsberg, Weiz und Hartberg-Fürstenfeld.

Bereits im Frühjahr forderte man wirksame Maßnahmen. Nun soll ein neues Bund-Länder-Projekt die Goldgelbe Vergilbung frühzeitig erkennen und so die Amerikanische Rebzikade eindämmen. Gelingen soll das mithilfe von „innovativer Technologie“. Im Rahmen eines neuen Forschungsprojektes sollen KI-gestützte Erkennungssysteme entwickelt und erprobt werden.

Drohnen und KI-gestützte Bildaufnahmesystem an Traktoren

„Moderne Technologien wie künstliche Intelligenz und Drohnen können uns künftig zusätzlich dabei helfen, befallene Reben rechtzeitig zu erkennen und die weitere Ausbreitung einzudämmen“, lässt Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer in einer Aussendung wissen.

Denn mithilfe von Drohnen sollen Luftbilder aus steirischen Risikogebieten erstellt werden und mithilfe von unterschiedlichen KI-gestützten Auswertungssystemen kontrolliert werden. Damit soll erfasst werden, welches der Systeme am besten geeignet ist. Gleichzeitig sollen österreichweit Teams geschulter Drohnenpiloten aufgebaut werden.

Wie der Schaden entsteht An sich ist die Amerikanische Rebzikade kein Schädling. Sie überträgt jedoch den Erreger der wirtschaftlich bedeutsamen Goldgelben Vergilbung der Rebe (Flavescence dorée). Dabei handelt es sich um Phytoplasmen, die als Zellparasiten in den Siebröhren der Rebe leben. Frisch geschlüpfte Larven der Amerikanischen Rebzikade sind immer frei von Flavescence dorée-Phytoplasmen. Saugen die Zikaden an einer mit Flavescence dorée infizierten Rebe, nehmen sie die Erreger mit dem Saftstrom auf. Nach drei bis vier Wochen können die Zikaden dann die Phytoplasmen weitergeben. Die größte Gefahr hinsichtlich der Verbreitung der Goldgelben Vergilbung geht von den erwachsenen Zikaden aus. Diese treten ab ca. Mitte Juli bis Ende September auf. Aufgrund der engen Bindung der amerikanischen Rebzikade an die Rebe, kann es zu einer raschen Ausbreitung der Krankheit kommen. So beschreibt es die Ages (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) © IMAGO/Imago Stock&people So sieht die Amerikanische Rebzikade (Scaphoideus titanus) aus

Aber nicht nur aus der Luft soll die Technik unterstützen. Auch für den direkten Einsatz im Weingarten wird ein Bildaufnahmesystem mit KI-gestützter Software entwickelt, das direkt an den Traktoren, die im Weinanbaugebiet unterwegs sind, angebracht wird. Damit sollen die Krankheitssymptome möglichst kostengünstig und in Echtzeit erkannt werden.

Risikoeinschätzung soll verbessert werden

Zudem wird die österreichische Weinbaulandschaft anhand ihres Risikos modelliert, die dadurch erfassten Daten sollen die Risikobewertung verbessern. Umgesetzt wird das Projekt von der Ages auf Antrag des Landes Steiermark in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium sowie den Bundesländern Niederösterreich, Burgenland und Wien.

Das Projekt läuft bis 30. Juni 2029 und kostet 578.633,01 Euro. Die Steiermark steuert davon 65.840 Euro bei. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Ausbreitung der Krankheit bestmöglich eindämmen und unsere Weinbaubetriebe nachhaltig schützen, die ohnehin schon durch die Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben“, sagt Schmiedtbauer.