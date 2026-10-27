Trotz Rüge weiter im Amt: Streit um Kärntner Schuldirektor

Nach dem Bericht der Gleichbehandlungskommission hat die Bildungsdirektion Ermittlungen gegen den Schulleiter eingeleitet. Dieser bestreitet die Vorwürfe vehement.

Ein Streit um einen Kärntner Schuldirektor, der weibliche Lehrkräfte systematisch demütigen und benachteiligen soll, geht in die Verlängerung. Der Mann, der von der Gleichbehandlungskommission im Juni dieses Jahres streng gerügt worden war, übt die Schulleiterfunktion nach wie vor aus. Die Bildungsdirektion ermittelt zwar gegen ihn, hat aber bislang keinerlei Konsequenzen gezogen. Es hagelt Kritik.

Der Direktor habe ein „von Angst und Unsicherheit geprägtes Arbeitsumfeld unter Einsatz bewusster direkter und indirekter Machtausübung“ geschaffen – zu diesem Entschluss kam die Gleichbehandlungskommission. Betroffen waren durchwegs weibliche Lehrkräfte. Neben verbalen Herabwürdigungen, Drohungen und Einmischungen in höchst private Bereiche behaupteten Lehrer vor der Kommission auch, der Schulleiter hätte sich in die Notengebung eingemischt und bei Gefährdungssituationen versucht, Meldungen an die Kinder- und Jugendhilfe zu unterbinden.

© Manfred Schusser Robert Derhaschnig

Gutachten der Kommission ersetzen kein dienst- bzw. disziplinarrechtliches Verfahren und stellen selbst keine Disziplinarentscheidung dar. — Robert Derhaschnig, , Präsidialleiter Bildungsdirektion

„Gutachten der Kommission sind das Ergebnis eines eigenständigen Gleichbehandlungsverfahrens. Sie ersetzen jedoch kein dienst- bzw. disziplinarrechtliches Verfahren und stellen selbst keine Disziplinarentscheidung dar“, sagt Präsidialleiter Robert Derhaschnig von der Bildungsdirektion. „Die Frage, ob aus einem von der Gleichbehandlungskommission festgestellten Sachverhalt eine Dienstpflichtverletzung abzuleiten ist und ob daraus dienstrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, ist daher von der jeweiligen Dienstbehörde in einem gesonderten dienst- bzw. disziplinarrechtlichen Verfahren nach den hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beurteilen. Dabei sind insbesondere auch die Verfahrensrechte der betroffenen Person zu wahren.“ Ein solches Verfahren läuft derzeit.

© Helmuth Weichselbraun Barbara Roschitz

Wir hätten es sehr begrüßt, wenn die Bildungsdirektion die unterrichtsfreie Zeit dazu genützt hätte, die Empfehlungen des Gutachtens zu verfolgen. — Barbara Roschitz, , Leiterin Gleichbehandlungskommission

Die Gleichbehandlungsstellen des Landes zeigen für diese Vorgangsweise wenig Verständnis. Die Kommissionsvorsitzende, Barbara Roschitz, sagt: „Die Mitglieder des Senates hätten es sehr begrüßt, wenn die Bildungsdirektion die unterrichtsfreie Zeit im Sommer dazu genützt hätte, die Empfehlungen des gegenständlichen Gutachtens entsprechend zu verfolgen.“ Die Kommission habe bei der Bildungsdirektion um eine Rückmeldung zu den eingeleiteten Maßnahmen angefragt. Diese stünde aus.

© Helge Bauer Susanne Ebner

Im Sinne der Fürsorgepflicht des Dienstgebers gegenüber den Pädagoginnen würde ich mir mehr Tempo wünschen. — Susanne Ebner, , Leiterin Gleichbehandlungsstelle

Von der Leiterin der Gleichbehandlungsstelle, Susanne Ebner, heißt es: „Angesichts des ausgesprochenen umfassenden Gutachtens der Gleichbehandlungskommission ist die lange Dauer des Ermittlungsverfahrens für mich nicht nachvollziehbar. Im Sinne der Fürsorgepflicht des Dienstgebers gegenüber den Pädagoginnen würde ich mir mehr Tempo wünschen.“

© Helmuth Weichselbraun Rechtsanwalt Michael Wohlgemuth

Im Verfahren wurde unserem Mandanten keine Parteistellung eingeräumt, er durfte lediglich als Auskunftsperson teilnehmen. — Michael Wohlgemuth, , Anwalt des Schuldirektors

Der Direktor selbst sieht keinen Anlass für Konsequenzen und bestreitet sämtliche Vorwürfe. „Im Verfahren wurde unserem Mandanten keine Parteistellung eingeräumt, er durfte lediglich als Auskunftsperson teilnehmen“, kritisiert zudem sein Anwalt Michael Wohlgemuth. Die ursprünglichen Vorwürfe hätte man anhand der vorliegenden Unterlagen und Beweismittel widerlegt. Zu den zusätzlichen Vorwürfen (Einmischung in Notengebung etc.) sei er nicht befragt worden und hätte keine Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt. Aber auch diese hätte der Direktor inzwischen entkräftet. „Das Prüfergebnis ist weder ein gerichtliches Urteil noch eine abschließende dienstrechtliche Entscheidung“, so Wohlgemuth.

Vorwürfe an die Kommission

An der Gleichbehandlungskommission kritisiert er, dass „dem Vernehmen nach“ ein Kommissionsmitglied eine von der letztlich getroffenen Entscheidung abweichende Auffassung vertreten habe. „Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wie die Vorsitzende sichergestellt hat, dass trotz dieser Vorbefassung eine objektive und unvoreingenommene Prüfung sämtlicher Umstände gewährleistet war.“