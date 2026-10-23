Tiefkühlspinat aus Österreich? „Ich kann nichts garantieren“

Nach Aus für Ardo-Werk hat Landwirtschaftsminister Totschnig keine Hoffnung mehr. Selbstversorgungsgrad bei Obst von 38 Prozent, bei Gemüse sind es 57 Prozent

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) erwartet „in ein paar Wochen“ Klarheit, wie es mit der Gemüseproduktion im Marchfeld weitergeht, nachdem der belgische Verarbeiter Ardo sein Werk zusperrt. Hoffnung, dass Ardo noch mal seine Meinung ändert, hat er nicht. „Es ist aussichtslos“, so der Minister im „krone.tv“. Ob er garantieren könne, dass die Konsumenten 2027 noch Tiefkühlspinat aus Österreich bekommen? „Ich kann gar nichts garantieren“, so Totschnig.

Er setze auf einen „rot-weiß-roten Schulterschluss“. Wobei schon jetzt Österreich einen erheblichen Teil des Gemüses importiert. Ein Blick in den „Grünen Bericht 2026“ des Landwirtschaftsministeriums zeigt folgendes Bild: Der Selbstversorgungsgrad bei Obst liegt gerade einmal bei 38 Prozent, bei Gemüse sind es 57 Prozent. Zum Vergleich: Bei Trinkmilch liegt der Selbstversorgungsgrad bei 177 Prozent. Die Erntemenge an Feld- und Gartenbaugemüse belief sich 2025 auf 726.800 Tonnen, ein Plus von neun Prozent gegenüber 2024. Die Anbaufläche legte um drei Prozent zu.

Deutlich mehr Import als Export

Im „Grünen Bericht 2026“ heißt es: „Österreich ist traditionell ein Gemüse -Nettoimporteur. 2025 standen Einfuhren im Ausmaß von rund 583.400 t mit einem Wert von 906 Millionen Euro Ausfuhren von 243.400 Tonnen mit einem Wert von 224,65 Millionen Euro gegenüber. Daraus ergab sich ein Importüberhang im Ausmaß von 681,4 Millionen Euro.“

Zu den heurigen Dürrehilfen für die Bauern betonte der Minister, dass klar sei, dass es nicht jedes Jahr ein Dürre-Hilfspaket geben könne. Heuer sei ein „Katastrophenjahr“ gewesen, bei dem man schnell reagieren habe müssen. Nun gehe es unter anderem darum, dass der Versicherungsgrad unter den Bauern steige.