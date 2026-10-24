VP-Chefin Manuela Khom fordert frühere und verkürzte Sommerferien

Zum Start der Herbstferien: Steirische Vize-Landeshauptfrau will eine Hitzeanpassung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und mehr Lernzeit im Herbst sicherstellen.

Es ist in Österreich schon eine Sommertradition. Knapp vor Start der großen Schulferien hebt die Debatte über deren Verkürzung oder Verlegung an. Heuer gaben die Hitzewellen ab Mai den Anstoß, dass die Neos aus Wien oder auch Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) auf eine Vorverlegung der Sommerferien gedrängt haben. Da im Spätsommer die Tage kürzer und die Nächte kühler werden, solle man den Ferienstart in den Juni vorziehen, um Schülern und Lehrern die größte Hitze in den Klassenzimmern zu ersparen. Es ist aber auch eine Tradition, dass diese Debatten dann über den Sommer meist im Sand verlaufen. Heuer haben die politischen Bildungsreferenten aller Länder diesen Antrag aus Wien denn auch begraben. Widerstand kam einmal mehr auch von der Lehrergewerkschaft.

„Mehr Lernzeit im Herbst“

Die steirische ÖVP-Chefin und Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom will das aber so nicht hinnehmen. Sie startet rechtzeitig zu den Herbstferien einen neuen Anlauf und fordert nun nicht nur die Vorverlegung der großen Ferien wegen der Hitze um eine Woche, sondern auch die Verkürzung der Ferien von neun auf sieben Wochen. So will sie mehrere Probleme gelöst wissen: „Neun Wochen Sommerferien stellen Eltern bei der Kinderbetreuung vor große Herausforderungen. Zwei Wochen weniger Ferien können die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich erleichtern. Gleichzeitig gewinnen wir mehr zusammenhängende Lernzeit im Herbst. Das ist nicht nur im Interesse der Schülerinnen und Schüler, sondern auch der Standortpolitik.“

Minister Wiederkehr soll Khom-Vorschlag prüfen

Die ÖVP-Landeschefin hat sich mit diesem Anliegen nun auch in einem Brief an Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) gewandt. Dieser solle ihren Vorschlag prüfen. Er hat ja auch schon in der frühsommerlichen Debatte Sympathien für eine Vorverlegung erkennen lassen.

„Während der Schulbetrieb im September langsam anläuft und erst im Oktober volle Fahrt aufnimmt, wird er Ende Oktober bereits wieder unterbrochen“, gibt Khom zu bedenken. Die nun anhebenden Herbstferien stellt die ÖVP-Chefin gegenüber der Kleinen Zeitung hingegen nicht in Frage: „Ich halte sie für absolut sinnvoll. Sie bieten Schülerinnen und Schülern eine wichtige Erholungsphase vor der anstrengenden Schularbeiten-Saison und sie sind zugleich eine bedeutende Saison für den steirischen Tourismus.“ Doch kämen sie eben einfach zu knapp nach Semesterbeginn. Kaum habe der Schulbetrieb Flughöhe aufgenommen, werde bereits wieder zur Zwischenlandung angesetzt. Khom tritt auch für eine bundesweit einheitliche Lösung ein. Die Umsetzung müsse dann gemeinsam mit dem Schulpersonal erarbeitet werden.