Rodung für neue Chalets im Zirbenwald ist auf der Turrach geplant

Steirische Grüne protestieren gegen „aus der Zeit gefallenes“ Projekt. Schwarzenbergsche Familienstiftung hat Rodung beantragt, Nachbarn haben Einspruch erhoben.

Im Bereich des Jägerwirts (hier im Bildhintergrund) hat die Schwarzenbergsche Familienstiftung eine Rodungsbewilligung beantragt. Zweck ist die „Schaffung von Bauland für Feriennutzung“

„Ein neues Chaletdorf mitten im alpinen Zirbenwald ist völlig aus der Zeit gefallen“, sagt der steirische Grünen-Kontrollsprecher Lambert Schönleitner. Er hat von einem Projekt auf der Turracher Höhe Wind bekommen und will auf mögliche Probleme hinweisen.

„Falscher Weg“

Vor einer Umsetzung brauche es eine „ehrliche Diskussion“, die einige Fragen beantworten müsse. Etwa, wie viel weitere Verbauung die Turracher Höhe vertrage und was von solchen Projekten finanziell bleibe. Denn: „Derartige Investitionen bringen selten hohe Wertschöpfung in die Regionen, da sie vielfach ungenutzt als Kapitalanlage in der Landschaft stehen“, so Schönleitner. Er halte es für den falschen Weg, „ein weiteres Chaletprojekt in den Zirbenwald hineinzuroden“.

Kein Projekt eingereicht

Die Kleine Zeitung hat nachgefragt, was auf der Turrach tatsächlich geplant ist. „Bei der Gemeinde ist kein Projekt eingereicht, und wenn eines kommt, werden wir es nach den rechtlichen Maßstäben behandeln“, gibt sich Johannes Rauter, Bürgermeister von Stadl-Predlitz, pragmatisch.

© APA / Erwin Scheriau „Ich halte es für den falschen Weg, ein weiteres Chaletprojekt in den Zirbenwald hineinzuroden“: Grünen-Kontrollsprecher Lambert Schönleitner

Dass jedoch tatsächlich ein Projekt im Busch ist, zeigt eine Nachfrage beim Murauer Bezirkshauptmann Peter Plöbst. Er bestätigt, dass es vor Kurzem eine forstrechtliche Verhandlung gegeben hat. Der größte Waldbesitzer im Bezirk Murau, die Schwarzenbergsche Familienstiftung, hat um eine Rodungsbewilligung angesucht. Als Zweck der Rodung gibt sie die „Schaffung von Bauland für Feriennutzung“ an, wie dies im Amtsdeutsch heißt. Es handelt sich um 8000 Quadratmeter Zirbenwald, die allerdings nicht vollständig gerodet werden sollen: „Die Besitzer geben an, keinen Kahlschlag zu wollen, sondern Einzelentnahmen von Bäumen“, sagt Plöbst.

Behörde prüft Einwendungen

Alle Bewilligungen vorausgesetzt, seien dort sieben Gebäude für Ferienzwecke vorgesehen. Es gebe aber noch keine Betreibergesellschaft. Das Gebiet liegt im Bereich der „Jägerwirtsiedlung“ direkt am Turrachsee unweit bekannter Hotels. Im Bereich des betreffenden Waldes gibt es bereits mehrere Ferienhäuser. Deren Besitzer waren zur Rodungsverhandlung geladen und haben Einwendungen erhoben: „Diese werden nun von uns geprüft“, so der Bezirkshauptmann.

„Kritisch begleiten“

Lambert Schönleitner von den Grünen kündigt an, sich das Vorhaben „rechtlich sehr genau anzusehen und kritisch zu begleiten“. Es gehe um mehr als dieses vergleichsweise kleine Projekt, so der Kontrollsprecher der Grünen: „Tourismus ist wichtig für die Region. Aber Entwicklung darf nicht heißen, immer weiter in die Landschaft hineinzuarbeiten.“