Naturfreunde-Chef seit fast 60 Jahren: „Ich war immer mit Freude dabei“

Josef Steinberger ist vor wenigen Tagen 90 Jahre alt geworden. Seit 1968 ist er Obmann der Naturfreunde-Ortsgruppe Knittelfeld. Nun steht die Übergabe bevor.

Urgestein. Ein gern verwendetes Wort für Menschen, die lange einer Sache dienen. Josef Steinberger als Urgestein zu bezeichnen, ist fast eine Untertreibung. Er ist seit dem Jahr 1968 und damit seit fast 60 Jahren Obmann der Naturfreunde Knittelfeld.

Am 22. Oktober feierte der Knittelfelder seinen 90. Geburtstag. Er klingt noch immer nicht amtsmüde: „Aber die Kräfte lassen nach, deshalb passt es gut, dass ein Jüngerer übernimmt.“ Dieser Jüngere ist Wolfgang Hubmann, der bei der Jahreshauptversammlung am 20. November zum Nachfolger gewählt werden soll.

Rund 2000 Mitglieder

Josef Steinberger nennt keinen bestimmten Antrieb für sein außergewöhnliches Engagement: „Ich habe das mit Freude und Leidenschaft gemacht und bin mit den Jahren immer mehr hineingewachsen.“ Schon bevor er Obmann wurde, wirkte er ab 1962 als Wintersportreferent der Knittelfelder Ortsgruppe. Sie wurde 1901 gegründet und zählt zu den ältesten in ganz Österreich. Dass Steinbergers Arbeit gefruchtet hat, zeigt die Mitgliederzahl von rund 2000. Damit stellen die Knittelfelder die nach Graz zweitgrößte Ortsgruppe der Steiermark.

Mitstreiter

Auf gut ausgebildete Mitstreiter hat Josef Steinberger immer Wert gelegt. Es sind 56 staatlich geprüfte Instruktoren aktiv, und zwar in Sparten wie Skilauf, Snowboard, Skitouren, Bergsteigen und Schwimmen. Dazu kommen 26 geprüfte Übungsleiter für Klettern, Skitouren, Skilauf, Snowboard, Hochtouren und Schwimmen. Es gibt unter anderem Gymnastik-, Wander- und Fotogruppen und im Laufe der Jahrzehnte wurden unzählige Busreisen, Klettersteig- und Bergwanderwochen sowie Radurlaube organisiert. Für die jährlichen Kinderskikurse der Naturfreunde melden sich bis zu 200 Kinder an.

Würdigungen

Für sein Engagement wurde der pensionierte Eisenbahner mehrmals ausgezeichnet. Er ist Träger des Goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark und des Landessportehrenzeichens in Gold, der Goldenen Ehrennadel der Stadt Knittelfeld und der Goldenen Ehrennadel der Naturfreunde Österreich.

Weiter in Bewegung

Selbst immer sportlich aktiv, muss er inzwischen körperliche Einschränkungen zur Kenntnis nehmen: „Mit einer Wandergruppe zu gehen ist schwierig, da ist man in diesem Alter ein bisschen ein Hemmschuh für die Jüngeren.“ In Bewegung bleibt er trotzdem und unternimmt mit seiner Frau Irmgard Spaziergänge. Wenn er gebraucht wird, wolle er auch künftig bei den Naturfreunden mithelfen. Und eine „dienstliche“ Mitteilung ist ihm noch wichtig: „Wir sind wieder auf der Suche nach einem Pächter für unsere Steinplanhütte.“