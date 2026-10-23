Die Bibliothek der Arbeiterkammer feiert am Samstag ein Geburtstagsfest. Woran sich eine langjährige Leserin gerne erinnert und was der beliebteste Lesestoff ist.

Wie lange sie schon begeistert von der Bibliothek ist? „Seit ich lesen kann“, sagt Annemarie Gürtler. Die mittlerweile 81-Jährige aus Gratwein-Straßengel ist eine der ältesten Stammkundinnen der Arbeiterkammer-Bibliothek in Graz. Nach wie vor verschlingt sie Bücher von anspruchsvoller Weltliteratur bis hin zu Krimis, mittlerweile wird ihr alle paar Wochen der Bücher-Nachschub von ihrer Familie „frei Haus“ zugestellt.

Als Nachwuchs-Leserin im Alter von sieben Jahren war das noch ganz anders: „Wir sind einmal im Monat von der Triester Siedlung zu Fuß hingegangen“, erinnert sie sich. Anders als in der heutigen Freihandbibliothek, in der man die Regale entlangschlendern und nach Lust und Laune gustieren kann, bekam man den Lesestoff damals an einer Theke ausgehändigt. „Die beiden Herren, die dort arbeiteten, habe ich immer noch vor Augen“, sagt Gürtler. Bestens in Erinnerung ist ihr aber auch der Heimweg: Ausgestattet mit frischem Lesematerial wie „Dr. Doolittle“, eines ihrer Lieblingsbücher als Kind, machte die Familie dann noch einen Abstecher bei einem Zuckerlgeschäft in der Annenstraße.

© Ak Stmk/unreif.und.taube Langjährige Leserin: Annemarie Gürtler ist eine der belesensten Stammkundinnen

Leihen statt Kaufen: Eine Million Euro im Jahr gespart

Seit den Anfängen hat sich die Bibliothek ständig weiterentwickelt. Derzeit stehen mehr als 100.000 Bücher und E-Books, 300 Tonies, 7.500 DVDs, Hörbücher und Zeitschriften kostenlos zum Ausleihen zur Verfügung. Aneinandergereiht ergeben alle Bücher der AK-Bibliothek eine stattliche Länge von über 1.800 Metern.

Durch das Leihen statt Kaufen hätten sich allein 2025 Steirerinnen und Steirer durch die Bibliothek in der Grazer Hanuschgasse 3 über eine Million Euro gespart, rechnet die AK-Bibliothek aus. Mit der digitalen Bibliothek kommt man sogar auf fast 4,5 Millionen Euro. „Die AK-Bibliothek macht Lesen nicht nur zugänglich, sondern auch erschwinglich“, betont Bibliotheksleiter Alexander Fritz.

Das älteste, das schwerste und das beliebteste Buch

Zum Jubiläum hat man auch einige Kuriositäten gesammelt: So ist das älteste Buch im Bestand „Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom“ von Wilhelm Drumann aus dem Jahr 1860. Das schwerste Werk im Bestand ist die 591 Seiten starke „History of EC Comics“, die es auf mehr als sechs Kilogramm bringt. Das beliebteste Buch ist interessanterweise kein klassischer Bestseller: „Die Kunst der Nähe“ von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre – eine Biografie aus dem Jahr 1998, in der das unkonventionelle Beziehungsmodell und der berühmte Lebenspakt der beiden Ikonen des Existenzialismus beschrieben wird: Es wurde 158 Mal entlehnt. Und auch bei der Treue gibt es einen Rekord: Die am längsten eingeschriebene Leserin ist bereits seit 70 Jahren Mitglied.

Nicht die älteste Bibliothek in Graz

Noch wesentlich älter ist die Grazer Universitätsbibliothek, die 1585 gegründet wurde – sie ist somit eine der ältesten wissenschaftlichen Bibliotheken Österreichs. Die älteste Landesbibliothek Österreichs ist die Steiermärkische Landesbibliothek: Sie wurde 1811 von Erzherzog Johann gegründet und am 1. Jänner 1812 als öffentliche Leseanstalt eröffnet. Die Stadtbibliothek gibt es erst seit 1940, die Wurzeln der öffentlichen Volksbibliotheken in Graz reichen aber länger zurück – unter anderem auf die sogenannte „Saria-Bibliothek“, gegründet 1895.

Am 24. Oktober: Fest für die ganze Familie

Das Jubiläum der AK-Bibliothek wird am 24. Oktober von 9 bis 14 Uhr in den Kammersälen Graz mit einem Fest für die ganze Familie gefeiert: Auf dem Programm stehen nach der Begrüßung durch AK-Präsident Josef Pesserl und AK-Direktor Johann Scheuch ein Impulsvortrag von Autor Robert Misik zum Thema: „Vom Dunkel des Unwissens befreit“ – die Bedeutung von Bibliotheken, Bildung und Aufklärung für die Gesellschaft.

Anschließend lesen Kinderbuchautorin Saskia Hödl und Schriftsteller Karl-Markus Gauß aus ihren aktuellen Werken „Warum drucken wir nicht einfach mehr Geld?“ und „Die Liebe kommt immer zu spät“. Dazu gibt es einen Bücherflohmarkt, Bibliotheksführungen, Kinderschminken, Ballonmodellieren und einen Papierkunst-Workshop. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Anmeldung gebeten (stmk.arbeiterkammer.at).