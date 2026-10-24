Raiffeisen investierte im Drautal 2,5 Millionen Euro

Nach mehr als 20 Jahren wurde der Hauptsitz der Raiffeisenbank Drautal in Feistritz/Drau umfassend erneuert.

Den ganzen Sommer über wurde umgebaut, die offizielle Eröffnung wird am 30. Oktober anlässlich des Weltspartags gefeiert

Rund 2,5 Millionen Euro hat die Raiffeisenbank Drautal in ihren Hauptsitz in Feistritz/Drau investiert. Nach umfangreichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten ist die Modernisierung des Gebäudes nun abgeschlossen. Es war die erste größere Sanierung des Standorts seit mehr als 20 Jahren.

Dabei wurden der Eingangsbereich und das Foyer neu gestaltet sowie die Kunden- und Beratungsräume modernisiert. Durch eine Aufstockung im hinteren Gebäudeteil wurde zusätzliche Nutzfläche geschaffen. Insgesamt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Hauptsitz beschäftigt.

1 / 2 Mit dem Umbau soll die persönliche Beratung vor Ort gestärkt werden © KK/RB Drautalbank Peter Just

Tag der offenen Tür am 30. Oktober

Mit dem Umbau will die Raiffeisenbank die persönliche Beratung vor Ort stärken und diese mit ihren digitalen Angeboten ergänzen. „Wir haben unseren Hauptsitz so gestaltet, wie moderne Bankberatung heute sein soll: persönlich, offen und kundenfreundlich“, erklärt Drautalbank-Geschäftsleiter Benjamin Grojer.

Am Freitag, dem 30. Oktober, können sich Interessierte selbst ein Bild vom Umbau machen. Anlässlich des Weltspartags wird zu einem Tag der offenen Tür geladen.