Von der Sicherheitsinsel bis zur neuen Brücke zur Berufsschule: Was die Hartberger bei der Bürgerversammlung erfahren haben und worüber diskutiert wurde.

Dauerbrenner der Stadtentwicklung, neue Projekte und Blackout-Vorsorge standen im Zentrum der Bürgerversammlung am Mittwochabend, 21. Oktober, in der Hartberghalle.



So heißt es etwa weiter warten auf die endgültigen Genehmigungen sowohl für die zweite Autobahnabfahrt in Hopfau, die letztlich auf die Fürstenfelderstraße führen soll, wie auch auf eine finale Zusage für die umfassende Sanierung und Erweiterung des Bundesschulzentrums. „Ich hoffe, dass unser Finanzminister im Bund das bald unterschreibt, denn begonnen haben die Arbeiten schon“, erklärte Bürgermeister Marcus Martschitsch.

Vom Blackout bis zur neuen Brücke

Breiten Raum nahm die Blackout-Vorsorge ein. So dient im Ernstfall die Hartberghalle als Sicherheitsinsel, an der Bürger medizinische Versorgung, Wasser und Informationen erhalten. Letzteres sei insofern besonders bedeutsam, da im Falle eines Stromausfalls die Mobiltelefonie binnen Minuten aufgrund der Überlastung der Sender zusammenbrechen würde, wie Günter Macher vom Zivilschutzverband Steiermark informierte. Sämtliche Maßnahmen und Informationen für Bewohner von Hartberg gibt es ab sofort auch in der neuen Broschüre „Blackout Vorsorge Hartberg“, die im Rathaus und online auf der Website der Stadtgemeinde verfügbar ist, wie Anton Schuller erklärte.



In einem weiteren Teil der Präsentationen stellte Manfried Schuller, Leiter des Stadtbauamts und der Stadtentwicklung, Leitprojekte wie neue Wegen durch die Innenstadt samt neuer Brücke zur Berufsschule oder auch verkehrsberuhigte Abschnitte in der Michaeligasse. Darüber hinaus wird die Leitungssanierung samt Glasfaserausbau in der Herrengasse und Rinnengasse in Angriff genommen.

© KLZ / Margot Jeitler Vertreter der Stadtgemeinde und des Landes standen nach ihren Präsentationen in der Diskussionsrunde Rede und Antwort

Ordnungsruf durch Bürger

Lebhaft wurde es im anschließenden Diskussionsteil, in dem Gemeinderat Thomas Stranzl (SPÖ) unter anderem in einer Anfrage an Manfried Schuller forderte, man möge das Parken unter den Platanen am Hauptplatz unterbinden. Dies habe man mit neu aufgestellten Pflanztöpfen und Sitzbänken unterbunden, entgegnete Schuller.

Wenig später warf Luca Geistler, Fraktionsführer der FPÖ im Gemeinderat, der SPÖ eine Falschdarstellung hinsichtlich der Kürzungen des Landes im Musikschulbereich vor. Gestrichen wurden nicht Förderungen, sondern Ausgleichszahlungen, korrigierte er eine Wortmeldung von Thomas Stranzl. Als sich schließlich auch noch eine Debatte um die Herausgabe der Zahlen zur Sanierung des Mogg-Hauses entspann, forderte ein Bürger die Parteivertreter auf, man möge derartige Diskussionen in die Gemeinderatssitzungen verlagern.