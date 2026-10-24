Schweinebauer in Not: „Weiß nicht, was ich in zehn Jahren mache“

Hunderttausende Euro muss der 26-jährige Schweinebauer Matthias Zöbl in seinen Betrieb investieren – das Preistief für Fleisch lässt ihn um die Existenz bangen.

Mit kleinen Knopfaugen umringen 25 junge Schweine Matthias Zöbls Hosenbeine, knabbern und schnuppern neugierig am Stoff seiner Arbeitshose. Die wenige Monate alten Tiere sind nur ein Bruchteil jener, die am Hof des Jungbauern in Wildon leben. „900 Schweine haben wir insgesamt“, so der 26-Jährige. Erst im vergangenen Jahr hat der Landwirt den Betrieb von seinem Vater Anton übernommen, in einer Zeit, die für Schweinebetriebe alles andere als einfach ist.

Die Lage in der Landwirtschaft ist dem engagierten Mann ins Gesicht geschrieben: Sorgenfalten bilden sich, während er über seine Zukunft spricht. In den vergangenen Monaten ist der Marktpreis für Schweinefleisch auf ein Rekordtief gesunken, 1,43 Euro erhält ein Schweinebauer im Moment pro Kilo. „Das sind Preise wie vor 20 Jahren, nur dass alle anderen Kosten gestiegen sind“, so der Jungbauer. Schon im vergangenen Jahr stieg Zöbl, der gemeinsam mit seinen Eltern unter anderem noch Kichererbsen und Erdäpfel anbaut und Kernöl produziert, mit einem leichten Minus aus. „Heuer schreiben wir wirklich rote Zahlen.“

© Stefan Pajman 25 Schweine leben auf 20 Quadratmetern

900 Schweine am Hof

Mit 900 Tieren sei ihr Hof im Vergleich zu anderen der insgesamt 3700 steirischen Mastbetriebe vergleichsweise klein. Schaut man ins Ausland, wäre man kaum wettbewerbsfähig, so Zöbl. „Ich war vor zehn Jahren für ein Praktikum bei einem Betrieb in Dänemark, die Größenordnungen dort sind auf einem anderen Level.“ Schweinefleisch aus Dänemark, aber auch aus Spanien, ist es auch, was heimischen Bauern das Leben im Moment schwer macht.

Wie berichtet, flutet spanisches Fleisch den mitteleuropäischen Markt. „Weil das Fleisch aufgrund der Afrikanischen Schweinepest nicht mehr nach Asien verschifft werden darf“, so Zöbl. „Außerdem hat Spanien vor Kurzem seinen Schweinebestand aufgestockt – um die Gesamtzahl der Schweine, die es in ganz Österreich gibt“, ergänzt Landwirtin und Mutter Regina. Mengen, die kaum verwertbar seien, so die Bauern. „Deswegen wird das Fleisch billig verkauft und drückt hierzulande den Preis.“

Furcht vor Perspektivlosigkeit

Für Zöbl bedeutet das Perspektivlosigkeit. Ob er in zehn Jahren noch als Schweinebauer arbeiten wird, ist ungewiss. Denn während die Haupteinnahmequelle des Betriebs weniger und weniger Gewinn abwirft, steht der 26-jährige Schweinebauer vor mehreren Hunderttausend Euro Investitionen, die er bis 2034 tätigen muss, um als Gütesiegel-Betrieb den österreichischen Vorgaben zu entsprechen. Neben neuen Böden in den Ställen bedeutet mehr Platz für die Tiere auch eine Reduzierung der Stückzahl. Durch die Regelung wird sich die Zahl der Schweine von 900 auf circa 700 reduzieren. „Wir wollen ja, dass es unseren Tieren gut geht, aber die Lücke zwischen Kosten und Gewinn wird im Moment immer größer.“

Früher hat man 1000 Euro pro Platz gezahlt, heute ist es drei Mal so viel. — Matthias Zöbl , Schweinebauer

Eine Aussicht auf Besserung ist im Moment nicht in Sicht, erzählt der 26-Jährige, während er weiter durch sein Stallgebäude führt. 100 Tage verbringen die Schweine auf dem Hof, ehe sie weiterverkauft werden. In der kurzen Zeit soll es ihnen dennoch gut gehen, sagt er, „die Tiere sind hier keine Nummer.“ Einen Teil der Stallungen hat er bereits an neue Standards angepasst, der Boden muss noch getauscht werden. Auch die Kosten für Mastplätze seien explodiert, erzählt er. „Früher hat man 1000 Euro pro Platz gezahlt, heute ist es drei Mal so viel.“ Viel Platz bekommen Schweine in der klassischen Mast dennoch nicht – zwischen 0,7 und 0,8 Quadratmeter pro Schwein sind in der EU bis 110 Kilo Vorschrift, in Österreich sind es 1,2 Quadratmeter.

Wo sein Fleisch landet, nachdem sie an die Marcher Fleischwerke übergeben wurden, kann der Jungbauer nicht beeinflussen. „Das ist es auch, warum wir eine Herkunftskennzeichnung fordern“, so Regina Zöbl. „Als Konsument sollte man sehen, wo sein Essen herkommt. Sonst fragt man sich immer, ob man sich auf Siegel unterschiedlicher Art überhaupt verlassen kann.“ Wie viel müsste ein Kilo Schweinefleisch kosten, um für die Bauern rentabel zu sein? „Wenn es zwei Euro sind, wäre uns schon geholfen.“