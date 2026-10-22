VSV-„Schwager“ – Hocheggers nächstes Derby könnte Familiensache werden

KAC-Stürmer Fabian Hochegger könnte nach Kreuzbandverletzung schneller genesen, als gedacht. Der Bruder seiner Freundin Laura verdient sich indes erste Profi-Sporen. In Villach.

In einem Testspiel ist es passiert. Daheim, gegen Ligeneuling Mailand, auf den die Rotjacken am Freitag (19.45 Uhr) auswärts treffen. Fabian Hochegger riss sich das Kreuzband, der Schock war groß. Mit einigen Monaten Abstand schaut die Sache beim Klagenfurter Stürmer allerdings weitaus besser aus. Dass er keine Operation benötigen wird, war schon länger klar. Nun steht der 25-Jährige wirklich wieder auf dem Eis. „Natürlich noch ohne Körperkontakt“, versichert der Flügel.

Jedoch stimmen die aktuellen Entwicklungen äußerst positiv, denn das Kreuzband hält im Moment. Bliebe das so, könnte Hochegger diese Saison jedenfalls, vielleicht schon zwischen der November-Länderspielpause und Jahresende, zurückkommen. „Abzuschätzen ist das aber noch nicht. Die Reha verläuft gut, auch auf dem Eis mache ich überraschenderweise so große Fortschritte. Wenn das so weitergeht, bin ich immerhin zuversichtlich, dass ich bald wieder spielen kann“, sagt Hochegger, der die bisherige Saison seiner Kollegen wie folgt zusammenfast: „Wir haben Spiele, da sind wir richtig gut, dann hakt es wieder. Aber das ist ein Prozess, sich in einer Saison optimal zu finden. Man versucht schlicht, jeden Tag besser zu werden.“

Rivalität? „Die Eltern sind in der Thematik eher das Problem“

Je nachdem, wann Hochegger wirklich wieder einlaufen kann, stünden noch bis zu drei Derbys gegen Villach auf dem Programm: Mitte und Ende November sowie Mitte Jänner. Spiele, die ein Klagenfurter ungern verpasst. Und noch weniger gern, seit die Lokalschlager zur Familienangelegenheit geworden sind. Hocheggers Freundin Laura ist Villacherin, ihre Familie blau-weiß, Bruder Kevin (19) VSV-Spieler. Kevin Mandl absolvierte zuletzt auch seine ersten beiden ICE-Partien, in der Alps Hockey League gelangen ihm zwei Assists in fünf Partien. „Zum Glück ist es zwischen uns kein großes Thema, wir sind froh, wenn wir einmal nicht über Eishockey reden müssen“, sagt Hochegger lachend.

Anders schaut das aber im direkten Umfeld aus. „Die sind eher das Problem, wenn es um die Thematik geht“, sagt Hochegger lachend und fügt an: „Für sie ist Eishockey alles, sie leben dafür.“ Dennoch, ein Aufeinandertreffen mit Mandl in einem Derby wäre „schon eine sehr coole Geschichte.“ Dafür braucht es natürlich harte Arbeit vom Villacher „Rookie“ und eine gute Genesung vom Klagenfurter „Schwager“.