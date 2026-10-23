Pro & Kontra: Sollen wir die Zeitumstellung abschaffen?

Contra: Das Gefühl der guten alten Zeit

Das Schönste an der Zeitumstellung: 14 Tage lang klagt niemand über die Spritpreise oder die übrigen Verwerfungen dieser Welt. Zwei Mal im Jahr gibt uns eine Stunde das Gefühl der guten, alten Zeit zurück. Da dürfen Probleme globaler Bedeutungslosigkeit die Debatten beherrschen. Dass es Menschen gibt, die klagen, dass die Umstellung metabolische Dysbalance bringt, bestreitet niemand. Man sollte sich nur selbst hinterfragen, ob man sonst erdverbunden wie ein Hare-Krishna lebt.

Übrigens: In englischsprachigen Ländern nennt man die Sommerzeit „Daylight Saving Time“. Das bringt uns der eigentlichen Argumentationskette wieder etwas näher.