Pro & Kontra: Sollen wir die Zeitumstellung abschaffen?
Diesen Sonntag ist es wieder so weit: Alle Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt. Sollten wir uns das sparen?
Das Europäische Parlament hat zwar schon 2019 das „Aus“ der Zeitumstellung beschlossen, umgesetzt wurde das bisher nicht. Und wieder stellen wir also an diesem Wochenende die Uhren um. Nun gibt es einen erneuten Vorstoß. Über 40 EU-Abgeordnete aus 15 EU-Ländern – darunter auch aus Österreich – und sechs politischen Fraktionen fordern die EU-Verkehrsminister in einem mit Oktober 2026 datierten Brief dazu auf, die vom EU-Parlament bereits 2019 geforderte, im Rat der EU-Länder aber blockierte Abschaffung der Zeitumstellung zumindest erneut zu diskutieren. Wie auch in der EU gibt es auch in der Redaktion geteilte Meinungen. Ein Pro & Contra.
Pro: Den Mini-Jetlag können wir uns sparen
Manche werden an dieser Stelle argumentieren: Dafür können wir am Sonntag eine Stunde länger schlafen. Mitnichten, werden Eltern und Tierbesitzer antworten. Denn gerade kleine Kinder und Tiere leben nicht nach der Taktung unserer modernen Welt, sondern nach ihrer inneren Uhr. Und deshalb stellen sie sich auch nur langsam auf die neue Zeit ein – und stehen somit eine Stunde früher auf der Matte. Ein Mini-Jetlag ist vorprogrammiert. Und den könnten wir uns doch wirklich sparen. Gespart haben wir nämlich nicht einmal nennenswert Energie, wie es der ursprüngliche Plan der Zeitumstellung vorsah. Sprich: Es gibt keinen vernünftigen Grund, den Tagesrhythmus von Millionen Menschen zweimal im Jahr zu stören.
Es gibt also keinen vernünftigen Grund, den Tagesrhythmus von Millionen von Menschen zweimal im Jahr zu stören.— Maria Schaunitzer, Leiterin Außenpolitik
Contra: Das Gefühl der guten alten Zeit
Das Schönste an der Zeitumstellung: 14 Tage lang klagt niemand über die Spritpreise oder die übrigen Verwerfungen dieser Welt. Zwei Mal im Jahr gibt uns eine Stunde das Gefühl der guten, alten Zeit zurück. Da dürfen Probleme globaler Bedeutungslosigkeit die Debatten beherrschen. Dass es Menschen gibt, die klagen, dass die Umstellung metabolische Dysbalance bringt, bestreitet niemand. Man sollte sich nur selbst hinterfragen, ob man sonst erdverbunden wie ein Hare-Krishna lebt.
Übrigens: In englischsprachigen Ländern nennt man die Sommerzeit „Daylight Saving Time“. Das bringt uns der eigentlichen Argumentationskette wieder etwas näher.
Das Schönste an der Zeitumstellung: 14 Tage lang klagt niemand über die Spritpreise oder die übrigen Verwerfungen dieser Welt.— Thomas Cik, Leiter Kärnten Ressort