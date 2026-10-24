Die in Österreich aufgewachsene Bestseller-Autorin Elfie Donnelly wurde mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen berühmt. Jetzt will sie politisch werden. Warum, erzählt sie im Interview.

Mit Bibi Blocksberg hat die in Österreich aufgewachsene Bestseller-Autorin Elfie Donnelly eine Hexe erschaffen, die von Millionen Kindern und Jugendlichen im deutschsprachigen Raum ganz zentral mit den Abenteuern in ihrer Kindheit verbunden wird. Die 13-Jährige Bibi und ihre Mutter Barbara sind Hexen die durch ihre magischen Kräft auch mal ein Problem lösen können, genau das hat auch ihre Erfinderin Elfie Donnelly immer begeistert, wie sie im fair&female Podcast erzählt: „Was mich fasziniert, ist natürlich die Allmächtigkeit, die angebliche. Also dass man wirklich Missstände verbessern kann durch magische Kräfte“, sagt Donnelly, die lange schon auf Ibiza lebt, aber aktuell überlegt, wieder zurück nach Österreich zu ziehen.

Die unsagbar bösartige Alice Weidel war das Vorbild. — Elfie Donnelly , Star-Autorin

Nun hat sie ein neues Buch geschrieben, „Barabrixa Lunafax“ und dabei geht es nicht mehr um eine Geschichte für Kinder, sondern es ist sogar ein politisches Buch. Kurz zusammengefasst geht es um das Leben auf einer Insel, das toll funktioniert, bis Alicruxa auftaucht. Die Hexe will mit einer Zensur der Kommunikation, harten Grenzen und Herkunftskontrollen Lummelau, eine tolerante Hexeninsel, in eine Diktatur verwandeln. „Mein Vorbild war die für mich die wirklich unsagbar bösartige Alice Weidel“, gibt Donnelly unumwunden zu und ergänzt: „Ich hab auch in einigen Zitaten tatsächlich als Vorlage einige dieser Reden verwendet. Abgewandelt natürlich und alles sehr sanft.“

© APA /ORF Bibi Blocksberg und Karla Kolumna auf dem Weg zum „Hexengeburtstag“ - nur eine von unzähligen Episoden der Erfolgsserie, die auch verfilmt wurden.

Aber warum will der Kinderbuch und Serien-Star jetzt die heile Welt verlassen? „Diese Parteien haben Antworten, die erst einmal sehr gut klingen, sie decken Missstände auf und wollen, dass es schnell besser wird. Wenn man aber das Kleingedruckte liest, merkt man, das ist nicht zu verwirklichen“, so die Autorin, die genau in diesen Versprechen die große Kritik sieht und auch anmerkt, dass „Vieles, von dem, was sie sagen, einfach sehr ausgrenzend ist.“