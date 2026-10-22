34,3 Millionen Dollar: Weltrekord für Sensationsfund aus Graz

Sotheby's versteigerte in New York den Torso eines römischen Kaisers. Ursprünglich aus Split, 2010 in Graz wiederentdeckt, wurde die Statue erneut versteigert.

Ein Panzertorso eines römischen Kaisers wurde in der Nacht auf Donnerstag in New York versteigert und erzielte dabei einen neuen Weltrekord. Die 2000 Jahre alte Marmorstatue, die ursprünglich vor einem römischen Tempel in Split stand, im 19. Jahrhundert nach Graz kam und dann seit dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte als verschollen galt, wurde schon einmal über Sotheby's versteigert.

Nach der Wiederentdeckung durch die Grazer Erben 2010 kam der Sensationsfund noch im selben Jahr zur Auktion nach New York. Der Schätzwert lag bei einer Million US-Dollar. Dieser wurde weit übertroffen: Den Zuschlag erhielt damals ein Bieter für die Rekordsumme von 7,4 Millionen US-Dollar. Und der römische Kaisertorso ging auch diesmal um weit mehr als die geschätzten 8 bis 12 Millionen US-Dollar über den Auktionstisch.

Weltrekord

Nach einem spannenden Bieterduell erzielte der Marmortorso einen neuen Weltrekord für antike klassische Skulpturen: „Nach 14 Minuten intensiven Bietens erreichte das Stück einen Preis von 34,3 Millionen US-Dollar“, es war der Höhepunkt der „Magnum Opus“-Auktion, berichtet Sotheby's. Umgerechnet entspricht die Summe in etwa 30,6 Millionen Euro.

Sensationsfund in Graz

Der Käufer, der 2010 die Statue der Grazer Familie abkaufte, dürfte seine Investition heute nicht bereuen, nachdem er nun das 4,6-Fache lukrieren konnte. Und es war schon damals eine Sensation, als der antike Fund, den Grazer bei der Renovierung ihrer seit Generationen im Familienbesitz befindlichen Villa machten, auf den Markt kam.

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Hinter einer Mauer versteckt fanden sie die 110 Zentimeter hohe Marmorstatue ohne Füße, Hände und Kopf. Wie sich herausstellte, der Panzertorso eines römischen Kaisers der Julisch-Claudischen Dynastie aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Nachforschungen ergaben, dass die Statue ursprünglich am Eingang zu einem der Zwillingstempel am Forum in Salona, dem heutigen Split in Kroatien, stand. Dort sollte sie die Macht des römischen Kaiserreiches symbolisieren.

Familiensammlung

Im 19. Jahrhundert kaufte der Steirer Aloys Maximilian Neumann (1829–1906) die Statue in Split und brachte sie nach Graz, wo sie Teil der Kunstsammlung der Familie wurde. Bis zum Zweiten Weltkrieg war der Verbleib der Statue allgemein bekannt. Irgendwann in den Kriegswirren wurde sie von der Familie hinter eine nicht genutzte Tür versteckt. Die wurde vernagelt, zugemauert, verputzt und tapeziert. Sie war so gut versteckt, dass sie bis zu den Renovierungsarbeiten in Vergessenheit geriet.

Die erste Schätzung, die die Familie aus Graz in Österreich in Auftrag gab, kam übrigens lediglich auf einen Wert von 100.000 Euro.