„Mit dieser Situation kann man nicht zufrieden sein“
Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl über den geplanten Verkauf des Palais Attems, die Zukunft des herbst und den Zustand seines Budgets.
Das Land will das Grazer Palais Attems verkaufen, in dem Styriarte, steirischer herbst, Manuskripte ansässig sind. Wie stehen Sie zu diesem Vorhaben?
Ganz offen und ehrlich: Ich halte das für einen Fehler. Das ist eines der schönsten Barockgebäude der Stadt, davon, das zu veräußern, halte ich nicht viel, bei allem Verständnis für den Spardruck. Die Liegenschaftsverwaltung ressortiert ja nicht bei mir, ich habe davon auch aus den Medien erfahren, aber ich werde versuchen, hier Einfluss zu nehmen, um das Haus wirklich sinnvoll zu nutzen.
Es ist ja höchst unklar, wie ein Käufer das Haus nach einem Verkauf überhaupt nutzen könnte.
Da fehlt auch mir die Fantasie angesichts von Denkmalschutz und Altstadtschutz. Aber derzeit ist das Haus im Dornröschenschlaf und müsste wachgeküsst werden. Für vorstellbar halte ich eine Kultur- und Kunstmeile vom Schlossberg über das Palais Attems, die Mur und das Kunsthaus bis nach Schloss Eggenberg. Ich werde beim Landeshauptmann anregen, eine Gruppe einzusetzen, die darüber nachdenkt.
Das ist wohl eine Finanzfrage. Dabei waren die Fördertöpfe – etwa für Jahres- und Projektförderungen – schon heuer fast leer.
Mit dieser Situation kann man natürlich nicht zufrieden sein. Ich hätte gern mehr Budget. Aber ich kann zumindest zusichern, dass die Fördersumme 2027 die gleiche sein wird wie 2026. Derzeit versuchen wir mit dem zur Verfügung stehenden Geld, bestehende Strukturen abzusichern. Etwa bei den mehrjährigen Vereinbarungen, da gibt es insgesamt 110 langjährige Partnerinnen und Partner. Auch bei den Einjahres-Förderungen werden wir schauen, dass es die heurige Summe auch nächstes Jahr gibt. Wir werden 2027 alle Landespreise aussetzen – die Diagonale ausgenommen. Das Geld können wir für Stipendien, Atelierprogramme, Residencies besser brauchen – auch im Geiste Hanns Korens, der sich sicher gewundert hätte, wenn wir einen Koren-Preis verleihen, aber die Jungen nicht mehr fördern.
Aber gerade die Jungen brauchen nebst Stipendien auch Jahres-, Klein- und Projektförderungen.
So ist es. Ich werde das alles nicht beschönigen, aber ich bin froh über das, was wir in schwierigen Zeiten halten können. Und vielleicht lässt sich ja mehr über Kooperationen machen. Wir möchten die Szene auch in unsere Institutionen besser einbinden. Auch in den steirischen herbst, ohne dass er dadurch seine Strahlkraft als internationales Festival verliert. Denn nur weil ich jungen Künstlerinnen und Künstlern aus der Steiermark die Möglichkeit gebe, auch im Rahmen des Herbsts zu strahlen, wird er ja nicht provinziell.
Sie sprechen indirekt die Gerüchte an, dass der herbst neu aufgestellt wird.
Die Leitung des herbst wird in den nächsten Wochen neu ausgeschrieben. Ich weiß, es gibt Sorge um das Intendanzprinzip. Aber die ist unbegründet. Der herbst soll weiterhin internationale Strahlkraft haben, internationale Künstler in die Steiermark bringen. Aber er soll auch eine steirische Verwurzelung haben – in diesem Sinne ist er ja vor fast 60 Jahren gegründet worden, bewusst als Mehrsparten-Festival. Wie das dann ausgesehen hat, war immer davon abhängig, aus welcher Sparte die jeweilige Intendanz kam. Ich würde mir also wünschen, vielleicht wieder ein Stück weit stärker die Mehrspartigkeit herauszuarbeiten und die steirische Szene mehr mitzunehmen.
Aber es sind keine grundlegenden strukturellen Änderungen geplant?
Wir werden das normal ausschreiben. Ich muss das natürlich mit der Stadt Graz als zweiter Eigentümerin besprechen, aber ich möchte dafür eine Expertenkommission, kein politisches Personal. Dann kann man sich als Intendant, Intendantin oder auch als Kollektiv bewerben – immer unter der Prämisse, die Mehrsparten entsprechend abzubilden. Es braucht den Herbst als Marke, als Name, als Festival, als Humus, als europäisches avantgardistisches, zeitgenössisches Vorzeigefestival. Aber ich glaube, es gibt eine gewisse Chance, 2028 zum 60er zu sagen, wir können dort ein bisschen einen anderen Spin geben.
Zur Person
Karlheinz Kornhäusl, geb. 1. Jänner 1982, ist Arzt und Politiker (ÖVP). Seit 2024 ist er in der steirischen FP-VP-Landesregierung Landesrat für Gesundheit, Pflege und Kultur.
Das Kulturbudget, das er verwaltet, beträgt aktuell 75,2 Millionen Euro. Davon entfallen auf das Universalmuseum Joanneum 34,3 Millionen, auf die Bühnen Graz 28,3 Millionen, den steirischen herbst 2,27 Millionen und die freie Szene rund 10 Millionen Euro.
Die Plattform #kulturlandretten hat unlängst davor gewarnt, am Herbst zu stark zu rühren und ihn als Förder-Hintertür für die lokale Szene zu verwenden.
Wenn ich die Chance habe, einen Teil des nicht unbeachtlichen herbst-Budgets in die Steiermark zu bringen, damit die Jungen sich profilieren können und eine Bühne bekommen, die sie vielleicht ohne den herbst nicht hätten, dann sage ich: Ja bitte! Beim herbst gab es daher auch keine Budgetkürzung. Dieses Zeichen war mir wichtig.
Nicht nur die herbst-Intendanz ist zur Ausschreibung überfällig, auch die Leitungen von Schauspielhaus und Kunsthaus sind noch nicht ausgeschrieben. Ist das nicht fast fahrlässig angesichts der nötigen Vorlaufzeiten in der Planung?
Das wird alles demnächst ausgeschrieben, wieder unter Einbindung von Expertinnen und Experten. Ich möchte da aber, ohne provinziell oder nur steirisch zu denken, dass unsere Institutionen in ihr Programm auch Leute einbinden, die wir im Land haben. Die Bachmann-Preisträgerin Natascha Gangl oder Ferdinand Schmalz: Was spricht dagegen, zu sagen, dass am Theater Platz ist für solche Autorinnen und Autoren?
Insgesamt wird das Gesamtbudget nicht größer. Im Gegenteil. Wo ist für Sie die rote Linie beim Sparen erreicht?
Das Kulturbudget ist insgesamt, und da muss man meinem Vorgänger Christopher Drexler danken, in den letzten Jahren stark gewachsen. Zu Recht, auch das muss man sagen. Aber es sind aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen den Bühnen Graz und dem UMJ gegenüber auch die Anteile dieser sogenannten Beteiligungen gegenüber der Szene gewachsen. Jetzt ist den Beteiligungen für die nächsten Jahre ein Sparkurs auferlegt, das ist kein Geheimnis. Man muss das natürlich behutsam machen, man will ja dieses kulturelle Erbe bewahren und in die Zukunft führen. Aber dass es die eine oder andere Strukturmaßnahme und Optimierungsansätze braucht, ist, glaube ich, klar. Da geht es darum, das Geld, das man hat, schlau einzusetzen.
Es wird ja schon verzweifelt gespart. In der Oper gibt es keine Programmhefte mehr, am Schauspielhaus soll es Produktionen ohne echtes Bühnenbild geben.
Da kann ich persönlich aber noch eher damit leben, als wenn ich heute Schauspieler freistellen muss. Und was etwa Bühnenbilder anbelangt: Ich setze da einfach auf die Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Braucht das Grazer Kunsthaus eine neue Strategie, um sich stärker zu positionieren?
Das Thema mit dem Kunsthaus, das gibt es genau so lange, wie es das Kunsthaus gibt. Und das Kunsthaus ist ja nicht ganz einfach zu bespielen. Aber die Zahlen steigen.
Noch eine Neubesetzung steht aus: die Funktionsperiode des beratenden Kulturkuratoriums endet mit 31. Dezember. Das Kuratorium wurde im Frühjahr 2025 neu besetzt, es gab dagegen starken Protest. Wann geben Sie die neuen Mitglieder bekannt?
Wir sind da gerade in Abstimmung mit dem Koalitionspartner. Die Neubesetzung wäre aber sowieso eine Übergangslösung, weil wir ja am neuen Kunst- und Kulturförderungsgesetz arbeiten. Da bitte ich um Verständnis.
Heißt das, dass das jetzige Kuratorium so lange provisorisch weiterbestellt wird?
Ich sage es ehrlich, für mich wäre es denkbar.
Für wie lange? Bis zum Gesetzesbeschluss?
Das muss ich mit dem Koalitionspartner besprechen.
Bis wann soll das Gesetz beschlossen werden? Angekündigt war es für heuer.
Das muss in die Begutachtung geschickt werden, da gibt es bei einer Gesetzesnovellierung einen parlamentarischen Prozess und einen Fristenlauf, ich bin da immer vorsichtig, aber ich würde sagen, Ende 2027.
Sie haben der Plattform #kulturlandretten vor einem Jahr eine Einbindung in die Novellierung versprochen. Was ist da bisher passiert?
Ein Gesetzwerdungsprozess hat viele Schritte, und ich bin der Letzte, der sich dem verwehrt, wirklich nicht. Ich bitte das nicht falsch zu verstehen, aber es wird keine Interessensgruppierung ein Gesetz schreiben können. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sich in der Begutachtungsfrist einmal zusammenzusetzen und eine Stellungnahme einzuholen. Im Sinne des klassischen: Beim Reden kommen die Leut’ zusammen.