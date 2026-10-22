„Mit dieser Situation kann man nicht zufrieden sein“

Das Land will das Grazer Palais Attems verkaufen, in dem Styriarte, steirischer herbst, Manuskripte ansässig sind. Wie stehen Sie zu diesem Vorhaben? Ganz offen und ehrlich: Ich halte das für einen Fehler. Das ist eines der schönsten Barockgebäude der Stadt, davon, das zu veräußern, halte ich nicht viel, bei allem Verständnis für den Spardruck. Die Liegenschaftsverwaltung ressortiert ja nicht bei mir, ich habe davon auch aus den Medien erfahren, aber ich werde versuchen, hier Einfluss zu nehmen, um das Haus wirklich sinnvoll zu nutzen.

Es ist ja höchst unklar, wie ein Käufer das Haus nach einem Verkauf überhaupt nutzen könnte. Da fehlt auch mir die Fantasie angesichts von Denkmalschutz und Altstadtschutz. Aber derzeit ist das Haus im Dornröschenschlaf und müsste wachgeküsst werden. Für vorstellbar halte ich eine Kultur- und Kunstmeile vom Schlossberg über das Palais Attems, die Mur und das Kunsthaus bis nach Schloss Eggenberg. Ich werde beim Landeshauptmann anregen, eine Gruppe einzusetzen, die darüber nachdenkt.

Das ist wohl eine Finanzfrage. Dabei waren die Fördertöpfe – etwa für Jahres- und Projektförderungen – schon heuer fast leer. Mit dieser Situation kann man natürlich nicht zufrieden sein. Ich hätte gern mehr Budget. Aber ich kann zumindest zusichern, dass die Fördersumme 2027 die gleiche sein wird wie 2026. Derzeit versuchen wir mit dem zur Verfügung stehenden Geld, bestehende Strukturen abzusichern. Etwa bei den mehrjährigen Vereinbarungen, da gibt es insgesamt 110 langjährige Partnerinnen und Partner. Auch bei den Einjahres-Förderungen werden wir schauen, dass es die heurige Summe auch nächstes Jahr gibt. Wir werden 2027 alle Landespreise aussetzen – die Diagonale ausgenommen. Das Geld können wir für Stipendien, Atelierprogramme, Residencies besser brauchen – auch im Geiste Hanns Korens, der sich sicher gewundert hätte, wenn wir einen Koren-Preis verleihen, aber die Jungen nicht mehr fördern.

Aber gerade die Jungen brauchen nebst Stipendien auch Jahres-, Klein- und Projektförderungen. So ist es. Ich werde das alles nicht beschönigen, aber ich bin froh über das, was wir in schwierigen Zeiten halten können. Und vielleicht lässt sich ja mehr über Kooperationen machen. Wir möchten die Szene auch in unsere Institutionen besser einbinden. Auch in den steirischen herbst, ohne dass er dadurch seine Strahlkraft als internationales Festival verliert. Denn nur weil ich jungen Künstlerinnen und Künstlern aus der Steiermark die Möglichkeit gebe, auch im Rahmen des Herbsts zu strahlen, wird er ja nicht provinziell.

Sie sprechen indirekt die Gerüchte an, dass der herbst neu aufgestellt wird. Die Leitung des herbst wird in den nächsten Wochen neu ausgeschrieben. Ich weiß, es gibt Sorge um das Intendanzprinzip. Aber die ist unbegründet. Der herbst soll weiterhin internationale Strahlkraft haben, internationale Künstler in die Steiermark bringen. Aber er soll auch eine steirische Verwurzelung haben – in diesem Sinne ist er ja vor fast 60 Jahren gegründet worden, bewusst als Mehrsparten-Festival. Wie das dann ausgesehen hat, war immer davon abhängig, aus welcher Sparte die jeweilige Intendanz kam. Ich würde mir also wünschen, vielleicht wieder ein Stück weit stärker die Mehrspartigkeit herauszuarbeiten und die steirische Szene mehr mitzunehmen.