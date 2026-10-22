„Gesunde Küche“ für die Jugend in St. Kanzian

Rund 200 Mahlzeiten täglich, möglichst regionale Zutaten: Die AVS-Küche in St. Kanzian trägt nun das Gütesiegel „Gesunde Küche“.

In St. Kanzian am Klopeiner See wird täglich frisch nach den Qualitätskriterien der „Gesunden Küche“ gekocht. Gesundheitslandesrätin Beate Prettner überreichte das entsprechende Gütesiegel an die Betriebsküche der AVS, die Kindertagesstätte, Kindergarten und Schülerhort versorgt. Sie ist damit die 69. Kärntner Betriebsküche mit dieser Auszeichnung.

Unter der Leitung von Michaela Salcher bereitet das zweiköpfige Küchenteam täglich rund 200 Portionen für Kinder und Pädagogen zu. Verwendet werden frische, möglichst regionale Lebensmittel. Auch die gesunde Jause in Kindertagesstätte und Kindergarten gehört zum Angebot. Die Küche in St. Kanzian ist bereits der vierte AVS-Betrieb mit „Gesunde Küche“-Zertifizierung – neben den Kindergärten in Fresach, Pörtschach und Sittersdorf.

„Gesunde Ernährung soll im Alltag keine Ausnahme sein, sondern ganz selbstverständlich dazugehören. Gerade bei Kindern legen wir damit früh wichtige Grundlagen – denn was von klein auf schmeckt, vertraut ist und gemeinsam gegessen wird, prägt auch die späteren Essgewohnheiten“, sagt Prettner.

Die Initiative der Unterabteilung Gesundheitsförderung soll eine ausgewogene, qualitätsvolle Verpflegung in Einrichtungen verankern, in denen täglich für viele Menschen gekocht wird. Seit 2013 ist die „Gesunde Küche“ in Kärnten aktiv. Mittlerweile gehören ihr 75 Betriebe an – von Kindergärten und Schulen über Senioreneinrichtungen bis zu Betriebskantinen. Jährlich werden dort weit mehr als drei Millionen Mahlzeiten nach den Qualitätskriterien zubereitet.