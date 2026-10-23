Kärntner Band "paniert“ in den Charts Helene Fischer und Rihanna

Das Quintett „Kornehlius“ stürmt mit der Single „Am Wörthersee“ die Hitparade. Die Kärntner sind völlig überrascht vom Erfolg, haben sie doch eigentlich ganz andere Berufe.

Im Brotberuf sind Andreas Inthal, Eva Mion, Marco Kletz, Matthias Inthal und Stephan Rogl (in dieser Reihenfolge) Zahnarzt, Vertragsbedienstete, Orthopäde, Pilot und Zahntechniker. Als Band stürmt das Quintett namens „Kornehlius“ mit der Single „Am Wörthersee“ aktuell die Austrian iTunes Charts, ist Nummer eins vor Stars wie DJ Ötzi, Helene Fischer, Raye, Nico Santos oder Rihanna.

„Dass wir einmal internationale Stars herpanieren, hätten wir uns nicht gedacht“, so Bandleader Andreas Inthal. „Am Wörthersee“ ist ein Titel über Sommer, Wasser und Lebensfreude, der harte Rockklänge mit Schlager-Elementen, Blödeleien und Wortwitz (“I bin am Wörthersee, da wohnt jetzt auch der Gabalier“) verbindet. Die Premiere war am 16. Oktober 2026 im Bluesiana Rock Café in Velden. „Das Event hat den Besuchern gefallen und in der Folge haben wir auf Social Media kräftig die Werbetrommel gerüht“, so der Zahnarzt aus Velden.

Die Veldener Schickeria

Er beschreibt den Musikstil der Band als „Mischung aus Schlager, Volksmusik und Hardrock“. Die Band gibt es bereits seit dem Jahr 2006, die Jungs kennen sich aus der Schulzeit. Der Name der Band leitet sich aus der fiktiven Figur namens „Kornehlius Wörthersee“ ab, einem reichen Kind aus der Veldener Schickeria.

Eva Mion ist erst heuer zur Truppe gestoßen. Die Tochter der Villacher Eishockeylegende Giuseppe Mion, die auch als Sängerin bekannt ist und beim Villacher Fasching auftritt, ist „übermannt vor Freude über den Erfolg der Single. Ich halte es für ein super Signal, dass eine Kärntner Band in den Charts punktet. Das ist unbeschreiblich und eine Ehre für uns.“

Monatliche Livekonzerte

Abheben wird die Band deshalb nicht. „Wir haben einfach Freude an der Musik und am gemeinsamen Musizieren“, so Mion. Auch Bandleader Andreas Inthal betont, „dass wir mit der Musik nicht reich werden und unseren Berufen treu bleiben wollen. Aber Ziel ist es schon, dass wir künftig einmal pro Monat in einer coolen Location live auftreten.“