„Der Lachs ist eine glatte Eins!“: Steirer überzeugt bei „The Taste“

Bernd Heinrich-Piebel hat drei von vier Jurymitgliedern in Runde eins erfolgreich eingekocht: Jetzt ist er jeden Mittwoch bei „The Taste“ zu sehen.

„Ich schaue ‚The Taste‘ seit der ersten Staffel und habe mir so oft gewünscht, selbst einmal dabei zu sein“, sagte Bernd Heinrich-Piebel im Kleine-Zeitung-Interview. Für die diesjährige Staffel traute sich der Oststeirer aus Markt Hartmannsdorf, der als Dragqueen „Samantha Gold“ und „Miss Tuntenball“ 2015 lange in der Grazer Szene unterwegs war, endlich und bewarb sich. Aus Tausenden Kandidaten schaffte er es tatsächlich in die Vorausscheidung, die am Mittwoch auf Sat.1 ausgestrahlt wurde. In dieser kochen die Kandidatinnen und Kandidaten je ein ganzes Gericht in Miniaturform auf einem Löffel für die Jury. Die Starköche Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue entscheiden nach Geschmack, wen sie in ihr Team wählen.

Heinrich-Piebel, der mit seinem Mann und dem kleinen Sohn der Familie mittlerweile in Schweden lebt, entschied sich für seinen ersten Auftritt für ein nordisches Gericht mit leicht steirischem Einschlag: Geflämmten Lachs servierte er mit Rohnen, Kren und Apfel, dazu schwedisches Knäckebrot. In der TV-Show mit dabei: eine kleine Pippi Langstrumpf als Maskottchen – und ein großes Kochwissen, das er über die Jahre von seiner Oma (jetzt 95 Jahre alt) und seiner Mama übermittelt bekommen hat.

Promi-Jury: Raue war „im Herzen berührt“

Wie kam der Lachs-Löffel nun bei der Jury an? Ausgerechnet von der schweizerisch-türkischen Köchin Elif Oskan, die eigentlich Heinrich-Piebels Wunsch-Teamchefin gewesen wäre, gab es ein „Nein“. Alle drei Männer entschieden sich aber für ein „Ja!“. Henssler kritisierte zwar die Portionsgröße – „ein Riesenproblem“ –, aber: „Der Lachs ist eine glatte Eins!“ Den Fisch lobte auch Raue über alle Maßen: „Das Lachs-Tataki hatte Weltklasseniveau, das Gericht hatte eine klare Ausrichtung und eine Süffigkeit, die mich im Herzen berührt hat.“ Etwas verhaltener das Lob von Herrmann: „Es hat viel gepasst – das Handwerk, die Aromen.“

Heinrich-Piebel entschied sich schlussendlich dann für Herrmann, der schon fünf Mal den Sieg als Coach geholt hat – mehr als alle anderen Jurorinnen und Juroren: „Ich folge damit meinem Herzen.“

Die aktuelle Staffel von „The Taste“ läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sat.1 und steht zum Streaming auf Joyn bereit. Parallel sieht man viel von Heinrich-Piebel auch auf seinem Instagram-Profil „Butterliebe“, wo er Rezepte mit Herz vorstellt. Auch ein Kochbuch folgt. Für ihn ist es übrigens nicht die erste Teilnahme in einer Castingshow: 2019 machte er bei „Queen of Drags“ mit.

Nicht der erste Kandidat aus der Steiermark

Bei „The Taste“ waren schon mehrere Kandidatinnen und Kandidaten aus der Steiermark dabei: 2015 kam Lena König bis ins Viertelfinale. 2017 schaffte es Michael Wankerl, der in Graz das Haubenlokal „Gerüchteküche“ führt, sensationell bis kurz vor das Finale. Theresa Putz, eine Burgenländerin, die aber bei den Geschwistern Rauch in Trautmannsdorf arbeitete, erkochte sich im „All-Stars“-Format (Staffel 11) sogar den dritten Platz. Im Vorjahr war die Grazerin Maida Ferizovic (Maidas Soul Kitchen) in der 14. Staffel unter die Top 30 gekommen, hatte es dann aber in keines der Teams geschafft.