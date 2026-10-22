Weingut von Lilihill-Chef: Gericht ordnet Schließung an

Der Konkurs um die Domäne Lilienberg ist um eine Facette reicher. Die Schließung der Weinbau GmbH wurde gerichtlich angeordnet. Ein erstes Schätzgutachten liegt vor.

Die „Domäne Lilienberg“ – ein Weingut samt Nobelrestaurant – zählt zu den ersten und vor allem prominenteren Projekten, die Franz Peter Orasch und dessen Ehefrau Mirjam in Kärnten starteten. Die Pläne des Paares klangen durchaus verheißungsvoll – mit bekannten Küchenchefs und einem eigenen Weingut wollte man das „Lilienberg“ als kulinarische Adresse in Kärnten etablieren.

Doch das Drei-Hauben-Restaurant ist bereits seit Dezember 2024, nach dem Abgang von Haubenkoch Thomas Guggenberger und seinem Team, geschlossen. Ein geplanter Neustart mit einem neuen Koch wurde nie umgesetzt.

Mitte September nahm das Kapitel des Winzerbetriebes mit der Eröffnung des Konkursverfahrens – die Verbindlichkeiten belaufen sich auf mindestens vier Millionen Euro bei etwa vier Gläubigern – ein unrühmliches Ende. Antragsteller war unter anderem die ÖGK.

Jetzt ist der Fall um ein Kapitel reicher: Die Schließung der Domäne Lilienberg Weinbau GmbH wurde gerichtlich angeordnet und in der Ediktsdatei veröffentlicht. „Der Weinbau ist damit eingestellt“, erklärt der Masseverwalter, der Klagenfurter Rechtsanwalt Gernot Murko, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Die Weintrauben – der Konkurs traf das Unternehmen mitten in der Lesezeit – wurden noch geerntet, sind aber alle verkauft. Auf rund 25 Hektar Fläche verteilt, auf mehrere Riede, wurden Weinsorten wie Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Weißer Burgunder, Grauer Burgunder, Chardonnay, Riesling und Roter Traminer produziert. Auch der Weinkeller wurde geleert, es fand ein großer Abverkauf der eingelagerten Weine statt. „Es sind noch einige Restbestände erhältlich“, führt Murko weiter aus.

Schätzwert liegt vor

Mittlerweile liegt auch ein Gutachten zum Schätzwert der gesamten Immobilie in Tainach schwarz auf weiß vor. Über Details will Anwalt Murko allerdings keine weiteren Auskünfte geben. Nur so viel: Man werde vermutlich Einwendungen dagegen erheben. Nach wie vor sei auch ein Sanierungsplan nicht ganz vom Tisch.

Die Pleite der Domäne Lilienberg ist Teil einer größeren Welle von Finanzproblemen rund um Franz Peter Oraschs Lilihill-Gruppe. Ende September wurde über die Lilihill Capital Group GmbH ein Insolvenzverfahren am Handelsgericht in Wien eröffnet, laut Kreditschutzverband AKV stehen in diesem Fall Forderungen von 13 Gläubigern in Höhe von insgesamt 5,9 Millionen Euro im Raum. Auch die Lilihill Financial Services GmbH sowie der von Mirjam Orasch geführte Privatkindergarten Dragonfly beschäftigen das Konkursgericht. Dazu kommen Immobilien, die vor der Zwangsversteigerung stehen – darunter auch das Klagenfurter Salzamt.