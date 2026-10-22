Vom Pflegekind zur Landeshauptfrau: Klasnics Appell

Einst selbst Pflegekind, heute Stimme für Kinder in Not: Waltraud Klasnic sprach in Ratsch über ihre bewegte Geschichte und die Sorgen steirischer Pflegefamilien.

Die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic sprach beim Rotary Club Steierska-Štajermark über ihre eigene Kindheit als Adoptivkind und die gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Pflegekindern

Waltraud Klasnic war neun Jahre alt, als sie durch Zufall erfuhr, dass sie adoptiert worden war. Beim Stöbern hatte sie die Scheidungspapiere ihrer Adoptiveltern entdeckt – und damit ein Stück ihrer eigenen Geschichte. Aufgewachsen war sie bei einer Frau, die im Laufe ihres Lebens insgesamt elf Pflegekinder aufgenommen hatte. „Ich habe die beste Mutter gehabt, die es gibt. Sie hat alles für mich getan“, erzählt die frühere steirische Landeshauptfrau bei einem Treffen des Rotary Clubs Steierska-Štajermark im Ratscher Landhaus an der Südsteirischen Weinstraße.

Die eigene Geschichte hat die heute 80-Jährige geprägt. Kinder und Menschen in Not ziehen sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Als Landeshauptfrau setzte sie sich für die anonyme Geburt und die Babyklappe ein, später engagierte sie sich für Hospiz- und Palliativversorgung sowie die Aufarbeitung von Missbrauch. Was sie bis heute antreibt, ist auch die Erinnerung an ihre eigene Kindheit und das Glück, in einer liebevollen Familie aufgewachsen zu sein. Daraus ist für Klasnic eine Haltung geworden, die sie durch ihr ganzes Leben begleitet: „Man kann etwas zurückgeben im Leben.“

1 / 2 Waltraud Klasnic gewährte bei ihrem Vortrag im Ratscher Landhaus persönliche Einblicke in ihren Lebensweg und berichtete über ihr jahrzehntelanges Engagement für Kinder und Menschen in schwierigen Lebenssituationen © Robert Sommerauer

Wenn Kinder ein Zuhause brauchen

Besonders am Herzen liegen Klasnic Pflegefamilien. Doch Menschen zu finden, die ein Kind aufnehmen, ist nicht einfach. „Es ist eine große Verantwortung“, sagt sie. Pflegeeltern müssten auch mit schwierigen Phasen und den Ansprüchen der Herkunftsfamilien umgehen können. „Das Pflegemuttersein ist kein Acht-Stunden-Geschäft, sondern eine Aufgabe rund um die Uhr.“

Wie dringend in der Steiermark Unterstützung gebraucht wird, verdeutlicht Uli Reimerth, Geschäftsführerin der steirischen Pflegefamilienorganisation affido. Diese begleitet derzeit mehr als 500 Pflegefamilien mit über 785 Kindern. Besonders angespannt sei die Lage bei der Krisenpflege: Nur rund 60 Familien stünden steiermarkweit bereit, Kinder kurzfristig aufzunehmen. Anfragen müssten bereits abgelehnt werden.

© Klz / Stefan Pajman Uli Reimerth, Geschäftsführerin von affido, setzt sich für die Anliegen steirischer Pflegefamilien ein. Besonders bei der Krisenpflege sieht sie dringenden Handlungsbedarf

Das Problem liege laut Reimerth an den Rahmenbedingungen: Krisenpflegeeltern müssen jederzeit Kinder in Not aufnehmen können, eine Berufstätigkeit nebenbei ist kaum möglich. Während der Betreuung erhalten sie über einen freien Dienstvertrag eine Entschädigung. Ist kein Kind in ihrer Obhut, entfällt das Einkommen – mit langfristigen finanziellen Risiken. „Die Bedingungen passen nicht“, kritisiert Reimerth.

Vernachlässigung kennt keine sozialen Grenzen

Zugleich würden familiäre Krisen komplexer. Gewalt, Beziehungskonflikte, psychische Erkrankungen und Vernachlässigung zählen laut Reimerth zu den häufigen Hintergründen. Betroffen seien nicht nur sozial benachteiligte Familien: Auch emotionale Vernachlässigung in gut situierten Haushalten sei ein Thema.

Für Waltraud Klasnic ist die Unterstützung von Pflegefamilien ein gesellschaftlicher Auftrag. Sie wünscht sich mehr Menschen, die Kinder aufnehmen, aber auch mehr Rückhalt für jene, die diese Verantwortung bereits tragen. Pflegeeltern dürften nicht allein gelassen werden. Was Kinder vor allem brauchen, bringt sie auf den Punkt: „Das Wort Geduld braucht wieder einen Platz. Geduld und Liebe.“