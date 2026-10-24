Blasenentzündung vorbeugen: Muss ich nach dem Sex aufs Klo?

Blasenentzündungen können sehr schmerzhaft werden. Wie man vorbeugen kann und wie behandelt wird.

„Frauen sind häufig von Blasenentzündungen betroffen.“, sagt Marianne Leitsmann, Urologin am Uniklinikum Graz. Der Grund: Die Harnröhre von Frauen ist nur etwa drei bis vier Zentimeter lange, und damit um einiges kürzer als jene von Männern. Aus diesem Grund können Bakterien rascher die Harnröhre hinaufwandern. Die Folge kann dann sein: Eine Entzündung der Blasenschleimhaut bzw. eine Blasenentzündung (medizinisch: Zystitis).



Meist werden Blasenentzündungen durch das Darmbakterium Escherichia coli, kurz E. coli, verursacht. Sie können vom Analbereich in die Harnröhre gelangen. Dies kann auch durch Geschlechtsverkehr verursacht werden. Aus diesem Grund gibt es auch den Begriff der „Honeymoon-Zystitis“ in Zusammenhang mit Sex. „Bei Blasenentzündungen im Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr kann es sinnvoll sein, danach die Blase zu entleeren. Wie gut dies Infektionen verhindert, ist wissenschaftlich allerdings nicht eindeutig geklärt“, sagt Leitsmann.

Haben sich die Bakterien in der Blase vermehrt und eine Entzündung verursacht, verspüren Betroffene typische Symptome: Schmerzen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, auch Unterleibsschmerzen sind möglich. Der Urin selbst kann trüb sein bzw. unangenehm riechen. Auch Blut kann sich im Urin befinden. „Das ist für uns ein Alarmzeichen“, sagt Leitsmann. Sichtbares Blut im Urin sollte ärztlich abgeklärt werden – besonders, wenn es schmerzlos auftritt. Neben Infektionen und anderen Ursachen kommen auch Tumorerkrankungen infrage.

Nicht immer muss mit Antibiotikum behandelt werden

Wurde eine Blasenentzündung vor einigen Jahren praktisch immer mit einem Antibiotikum behandelt, ist man davon aufgrund von Nebenwirkungen und Antibiotikaresistenzen abgerückt. „Wir wissen, dass Blasenentzündungen bei gesunden, jungen Frauen eine hohe Spontanheilungsrate haben“, erklärt die Urologin. Hier sollte viel getrunken werden und die Schmerzen kann man mit Schmerzmitteln wie Ibuprofen lindern, sagt Leitsmann. Antibiotika bleiben jedoch weiterhin eine wirksame Standardoption.

Sollten sich die Beschwerden nach zwei bis drei Tagen nicht merklich gebessert haben – oder sich sogar verschlechtert haben, dann sollte man das unbedingt ärztlich abklären lassen. „Bei Fieber, Schüttelfrost oder Flankenschmerzen sollte die Abklärung umgehend erfolgen“, erklärt die Expertin. Denn dann sei die Gefahr einer Nierenbeckenentzündung gegeben.



Leiden Betroffene unter wiederkehrenden Blasenentzündungen, also an mindestens zwei innerhalb von sechs Monaten oder drei innerhalb eines Jahres, empfiehlt Leitsmann, abklären zu lassen, welcher Erreger genau die Infektion immer wieder verursacht. „In diesem Fall kann dann der Erreger gezielt behandelt werden.“ Zusätzlich sollten begünstigende Faktoren und Präventionsmöglichkeiten besprochen werden.



Zur Vorbeugung von Harnwegsinfektionen kann man mehrere Maßnahmen setzen. Zum einen: Regelmäßig ausreichend trinken, zumindest 1,5 Liter am Tag. Cranberry-Produkte können bei Frauen mit wiederkehrenden Blasenentzündungen das Rezidivrisiko reduzieren; Wirkung und Dosierung hängen jedoch vom Präparat ab. Pflanzliche Präparate mit einer Kombination aus Liebstöckel,

Rosmarin und Tausendgüldenkraut haben sich laut der Expertin als wirksam erwiesen – in Bezug auf die Vorbeugung und auch zur akuten Behandlung.