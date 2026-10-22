Warum Leoben bei der Straßenreinigung nicht auf Murwasser setzt

Angesichts niedriger Grundwasserstände stellt ein Leobener den Verbrauch von Trinkwasser für die Straßenreinigung infrage. Die Stadt erklärt, warum Murwasser nicht ohne Weiteres verwendet werden kann.

„Der Grundwasserspiegel ist niedrig und jeder ist aktuell dazu angehalten, Wasser zu sparen“, sagt ein Leobener. Umso unverständlicher sei es für ihn, dass die Stadtgemeinde Leoben seiner Ansicht nach so häufig die Straßen reinigen lässt. „Da geht wahnsinnig viel Wasser – Trinkwasser – drauf“, kritisiert er. Er verstehe nicht, warum dafür nicht Wasser aus der Mur verwendet werden könne.

Angesichts zunehmender Hitze- und Trockenperioden werde darauf geachtet, den Wasserverbrauch möglichst gering zu halten, erklärt die Stadt Leoben auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Sauberkeit öffentlicher Flächen, Verkehrssicherheit und hygienische Anforderungen dürften dabei allerdings nicht vernachlässigt werden.

© Leopress Nach größeren Veranstaltungen ist das Team des Wirtschaftshofs der Stadt Leoben im Einsatz

Großteil aus dem Trinkwassernetz

„Das Waschen von Straßen und Gehsteigen wurde auf ein Minimum reduziert und erfolgt nur noch bei tatsächlichem Bedarf, etwa nach größeren Veranstaltungen oder bei hartnäckigen Verschmutzungen“, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde. Auch die Witterung werde gezielt berücksichtigt: Bei Regen würden Verschmutzungen aufgeweicht und könnten mit weniger zusätzlichem Wasser entfernt werden.

Der überwiegende Teil des für die Straßenreinigung verwendeten Wassers stammt laut Stadtgemeinde aus dem Trinkwassernetz. Seit 2024 werde ergänzend Brauchwasser eingesetzt. Auch alternative Wasserquellen wie die Mur seien Thema. „Eine direkte Verwendung von Wasser aus der Mur ist allerdings nicht ohne entsprechende Aufbereitung möglich. Das Flusswasser müsste zunächst mechanisch gefiltert werden, um Verunreinigungen und Schwebstoffe zu entfernen und seine Eignung für die Reinigungsfahrzeuge sicherzustellen“, wird erklärt.

© Leopress In Leoben werden verschiedene Kehr- und Reinigungsfahrzeuge verwendet

13 Millionen Liter Wasser

Wie groß der Wasserverbrauch für die Straßenreinigung im Verhältnis zum Haushaltsverbrauch ist, zeigen Zahlen für das Jahr 2023. Damals wurden laut Stadtgemeinde rund 13 Millionen Liter Wasser für die Reinigung von Straßen und Gehsteigen eingesetzt. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Wasserverbrauch in österreichischen Haushalten liegt bei rund 130 Litern pro Person und Tag. Hochgerechnet auf 25.000 Einwohner entspricht das einem jährlichen Verbrauch von rund 1,19 Milliarden Litern. „Die damals für die Straßenreinigung eingesetzte Menge machte damit rechnerisch rund ein Prozent dieses Wertes aus“, ordnet man bei der Stadt ein.

Unabhängig von der Größenordnung des Verbrauchs verfolge die Stadtgemeinde weiterhin das Ziel, den Wassereinsatz für die Straßenreinigung auf das notwendige Maß zu beschränken und zugleich saubere öffentliche Straßen und Plätze zu gewährleisten.