Finanzvermögen: Österreichs Haushalte knacken die Billionen-Marke

Finanzvermögen erreicht mit mehr als einer Billion Euro einen historischen Höchststand. 70 Prozent gehören dem obersten Zehntel. Die Sparquote sinkt.

Die Österreicherinnen und Österreicher sparen weniger als zuletzt, aber immer noch viel – mehr als im Euroraum-Schnitt. Die Sparquote der privaten Haushalte sank im Vorjahr von 11,5 auf 9,7 Prozent, wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Donnerstag in einer Pressekonferenz berichtete. Damit liegt sie weiterhin über dem Niveau der Jahre vor der Covid-19-Pandemie, obwohl die nominellen Einkommen deutlich schwächer gestiegen sind als die Inflation.

Die OeNB nennt dafür mehrere Gründe. Geopolitische Unsicherheit und die schwache Konjunktur lassen die Haushalte vorsichtig bleiben. Zugleich machen die höheren Zinsen das Sparen attraktiver als in den Jahren zuvor. In diesem Jahr erwartet das Wifo einen weiteren Rückgang der Sparquote auf 8,4 Prozent, weil der Konsum stärker steigt als die Einkommen. Damit läge die Sparquote wieder im langjährigen Schnitt.

Erstmals mehr als eine Billion Euro

Das Finanzvermögen der heimischen Haushalte ist um sieben Prozent gewachsen und hat im zweiten Quartal 2026 erstmals die Marke von einer Billion Euro überschritten. Den größten Anteil machen Spar- und Bankeinlagen mit 34 Prozent aus. Dahinter folgen Beteiligungen, etwa an GmbHs oder Privatstiftungen, mit 24 Prozent und Wertpapiere ebenfalls mit 24 Prozent.

Wertpapiere holen auf

In den vergangenen zehn Jahren ist das Finanzvermögen um 60 Prozent gestiegen – von 631 auf über eine Billion Euro. Die Inflation lag übrigens deutlich darunter. „Das heißt, die österreichischen Privathaushalte sind in den vergangenen zehn Jahren auch real wohlhabender geworden“, sagt Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der OeNB. Die Zusammensetzung des Finanzvermögens hat sich dabei massiv verändert: Bankeinlagen sind mit rund 341 Milliarden Euro zwar weiterhin die größte Kategorie. Vermögen wird laut OeNB aber zunehmend über Beteiligungen und Wertpapiere aufgebaut.

Wertpapiere hoch im Kurs Wertpapiere stehen bei privaten Haushalten zunehmend hoch im Kurs. Investmentfondsanteile sind die beliebteste Form der Wertpapierveranlagung. Mit 132 Milliarden Euro entfielen im Juni 2026 mehr als die Hälfte der Wertpapierbestände auf Investmentfonds, gefolgt von börsennotierten Aktien (63 Milliarden Euro) und verzinslichen Wertpapieren (47 Milliarden Euro).

Sowohl 2025 als auch im ersten Halbjahr 2026 waren Wertpapiere die wichtigste Anlagekategorie bei den Nettozukäufen der Haushalte. Der Wertpapierbestand hat sich von 112 auf 242 Milliarden Euro in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt – 87 Prozent besitzt das reichste Zehntel. Ausschlaggebend dafür sind Nettozukäufe, aber auch die Wertsteigerungen. „Wir sehen einen klaren Zusammenhang zwischen Finanzbildung und Investitionsverhalten“, sagt Stiftinger.

Ungleich verteilt

Das Finanzvermögen ist allerdings stark konzentriert. Laut Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) entfallen rund 70 Prozent auf das reichste Zehntel der Haushalte. Die untere Hälfte sowie das sechste bis neunte Dezil halten jeweils nur kleine Anteile von etwa zwei bis sieben Prozent. Viele Haushalte können gar nicht sparen und daher kaum Vermögen aufbauen.

Die Verschuldung der Österreicher im Euroraum ist hingegen unterdurchschnittlich ausgeprägt. Sie lag 2025 bei 213 Milliarden Euro, plus ein Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Sie liegt im Verhältnis zum Finanzvermögen mit 21 Prozent deutlich niedriger als im Euroraum mit 26 Prozent. Das liege vor allem an der Wohnstruktur: Die Verschuldung über Eigentumserwerb spielt aufgrund des hohen Anteils an Mietern keine so große Rolle.