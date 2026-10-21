Ingolitsch-Update zu Khudyakov: „Kann extrem gut damit umgehen“

Der Trainer des SK Sturm schildert, wie es dem im Derby so schwer verletzten Tormann aktuell geht.

Einen Tag vor dem Europa-League-Duell mit Olympique Marseille berichtete Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch, wie es Tormann Daniil Khudyakov nach seinem im Derby erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch mittlerweile geht.

„Viele haben ‚Khudi‘ schon besucht. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er ist mental in einer ausgezeichneten Verfassung“, erläutert der 34-Jährige, „er ist so stark, er ist so positiv und kann damit, so scheint es zumindest momentan, extrem gut umgehen.“

Der Russe zog sich die schwere Verletzung bei einem Zusammenstoß mit GAK-Akteur Jacob Italiano zu. Es ist nicht Khudyakovs erste langwierige Verletzung, seit er bei Sturm unter Vertrag steht. Zu Beginn der vergangenen Spielzeit setzte ihn eine Handgelenksverletzung außer Gefecht.

„Das Mindset, das er in sich trägt, ist wieder gut zurückzukommen. Das spricht für ihn. Er lässt sich durch nichts beirren, sondern für ihn ist ganz klar, dass er so schnell wie möglich zurückwill. Er sieht es auch als Chance, dass er sich in manchen Bereichen sogar noch verbessern will.“

Den Umgang der Mannschaft mit dem Pech des Teamkollegen kann Ingolitsch gar nicht genug loben. „Ich glaube schon, dass es etwas mit den Leuten macht, wenn du mit jemandem so eng verbunden bist wie mit ‚Khudi‘. Sich dann so rauszuziehen und so etwas hinzulegen, ist etwas, was dich noch enger zusammenschweißt.“

Noch einmal analysiert hat Ingolitsch den Unfall nicht: „Ich habe mir die Situation, ehrlich gesagt, nicht mehr angeschaut und werde sie mir aus Selbstschutz auch nicht anschauen.“