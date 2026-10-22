Olympique Marseille: Geldnot, Fan-Wut und sportliche Krise

Die fetten Jahre beim französischen Traditionsklub scheinen vorbei. Derzeit löst eine Problematik die andere ab.

Als ob Olympique Marseille nicht schon genug Probleme hätte, wurde am vergangenen Wochenende im Zuge der aktuellen Unruhen in Frankreich auch noch der Fanshop in der Stadt geplündert. Der finanzielle Schaden ist ein erheblicher. Dabei könnten die Südfranzosen gerade jeden Cent an Einnahmen gebrauchen. Denn die fetten Jahre beim Traditionsklub sind vorbei.

Böse Zungen könnten nicht zu Unrecht einwenden, dass sie sportlich in der jüngeren Vergangenheit ohnehin nie da waren. Der Trophäenschrank bekam schon länger keinen Zuwachs mehr. Der letzte Meistertitel gelang 2010 unter der Anleitung des späteren Weltmeister-Teamchefs Didier Deschamps. Dies wiederum war der erste Titel seit dem sagenumwobenen Triumph in der Champions League 1993. Dieser war der Höhepunkt einer Ära, welche der Skandalnudel unter Frankreichs Großklubs neben Segen auch einiges an Flüchen eingebracht hat. 1994 erfolgte aufgrund eines Bestechungsskandals der Zwangsabstieg.

Radikaler Sparkurs

Die aktuellen sportlichen Probleme sind an einem radikalen Sparkurs bei „OM“ festzumachen. Im Juni verdonnerte die UEFA den Verein wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay zu einer Geldstrafe von zehn Millionen Euro. Dazu kommt die Androhung des Ausschlusses aus dem Europacup, sollten die vorgegebenen Einnahmenziele in dieser Saison nicht erreicht werden.

Die Folge: Die Gehaltskosten müssen drastisch reduziert werden. Auf dem Transfermarkt konnte man nicht mehr mit Geld um sich werfen. Die im Sommer fix verpflichteten Facundo Medina und Hamed Traoré wurden umgehend nach Leverkusen und Genua weitergereicht. Mit Verkäufen wurden rund 90 Millionen Euro erlöst. Dazu zählt unter anderem der frühere Torschützenkönig Mason Greenwood, mit dem Sturm schon in der Champions-League-Qualifikation gegen Fenerbahce unliebsame Bekanntschaft machte.

© IMAGO Amine Gouiri hält bei fünf Saisontoren in der Ligue 1

Sämtliche Mitglieder des aktuellen Kaders waren schon in der Vorsaison in Marseille tätig. Das Aufgebot weist jedoch immer noch einen Marktwert von 189,35 Millionen Euro auf und beinhaltet Spieler wie Stürmer Amine Gouiri, der bei der WM Algeriens Startelf gegen Österreich angehörte, Timothy Weah (Sohn des früheren Weltfußballers George Weah) oder Ex-Bayern- und Tottenham-Kicker Pierre-Emile Hojbjerg. Trainer ist seit Saisonbeginn Bruno Genesio, mit dem es Sturm 2024 in der Champions League gegen Lille zu tun hatte.

Krise nach Traumstart

Die sportliche Ausbeute ist – wohlwollend formuliert - ausbaufähig. Die Europa-League-Duelle mit Besiktas (1:4) und Olympiakos (0:1) gingen verloren. In der Ligue 1 war man nach einem 4:0 gegen Straßburg am ersten Spieltag zwar Tabellenführer, schlitterte danach mit vier Niederlagen en suite jedoch in eine hartnäckige Krise, von der man sich erst langsam erholt. Ein 5:2-Auswärtssieg bei Angers am Sonntag war der zweite Liga-Sieg in Folge.

Dazu kommen massive Proteste gegen den US-Eigentümer Frank McCourt. Bei der 1:2-Heimniederlage im Prestigeduell mit PSG taten die leidenschaftlichen Fans ihren Unmut kund und forderten, dass sich der 73-Jährige aus dem Verein zurückzieht.