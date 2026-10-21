Nachwuchssportlerwahl 2026: Jonas Kreutz ist nur einer von zwölf männlichen Sportlern, die heuer nominiert wurden. Das Tennis-Ass möchte sein Potenzial ausschöpfen.

Das heurige Jahr war für Jonas Kreutz mit Sicherheit das erfolgreichste. So gewann der erst 18-Jährige unter anderem im vergangenen September die steirischen Meisterschaften in der allgemeinen Klasse – im Single und Doppel wohlgemerkt. Der Erfolg des Nachwuchstalents beruht auf jahrelanger harter Arbeit. „Ich habe mit neun Jahren begonnen, in Voitsberg Tennis zu spielen, ab elf war ich beim Steirischen Tennisverband“, schildert der Schüler des BORG Monsbergergasse in Graz, der sich momentan in einer Trainingsphase befindet und sich auch auf die Matura im kommenden Mai vorbereitet.

Jonas Kreutz Sportart: Tennis Geburtsdatum: 29. August 2008 Größte Erfolge: Steirischer Meister im Einzel und Doppel in der Allgemeinen Klasse, je zwei Mal im Semifinale bei ÖTV-Turnieren und Doppelfinale bei ITF-Junioren-Turnieren

Aber wohin soll die sportliche Reise beim Spieler des Voitsberger Tennisclubs, der von Vater Gerd Hösele trainiert und beraten wird und bei dem Hermann Tötschl als Mental-Coach fungiert, gehen? „Nach der Matura möchte ich mir auf jeden Fall ein paar Jahre Zeit geben, um mein Potenzial voll ausschöpfen zu können und um meine Grenzen kennenzulernen.“ Und wenn es am Ende für Österreichs aktuelle Nummer 38 nicht ganz reichen sollte? „Dann möchte ich dem Tennissport trotzdem in irgendeiner Weise erhalten bleiben.“