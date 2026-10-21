Blau-Schwarz reformiert den Grazer Altstadtschutz ganz im Sinn der Bauwirtschaft. Die Deregulierung wird de facto zur Demontage der Altstadtkommission.

Kosten senken, Effizienz steigern, Verfahren beschleunigen, Planungssicherheit schaffen – das sind die Anforderungen, denen der reformierte Altstadtschutz in Graz künftig gerecht werden soll. Die Landeskoalition aus FPÖ und ÖVP will in der Burg heute bei einem Gipfel auch diese Reform unter dem Banner ihrer viel weiter gefassten Deregulierung den Kammern sowie Gemeinde- und Städtebund präsentieren. Im Grazer Rathaus hat man aktuell immer noch keine validen Informationen, wie es mit dem Schutz der Welterbe-Stadt weitergehen soll. Was – wie berichtet – durchgesickert ist: Die Altstadtsacherverständigenkommission (ASVK) soll verkleinert werden, ihre Bedeutung im Altstadtschutz wird zurechtgestutzt. Künftig werden die Mitglieder keine Gutachten mehr erstellen. Das erledigen dann Einzelgutachter, die vom Bauwerber bezahlt werden.

Hinter den Kulissen wird Landtagspräsident Gerald Deutschmann (FPÖ) als treibende Kraft hinter dem blauen Masterplan gegen die ASVK genannt. Dem Architekten war – wie der Bauwirtschaft – das multidisziplinäre Gremium ein Dorn im Auge: Das hier etwa Kunsthistoriker über Bauprojekte mitdiskutieren und sich diesen in den Weg stellen, gefällt in der Branche vielen nicht. Auch dass die Entscheidungen des vielköpfigen Gremiums schwer ausrechenbar sind, sorgte für Unmut.

© Klz / Stefan Pajman Landtagspräsident und Architekt Gerald Deutschmann gilt als der Mastermind hinter der ASVK-Reform

Der erste Versuch, die ASVK zu zähmen, erfolgte gleich nach der Machtübernahme durch die FPÖ im Land. Mit Paul Mikolesch sollte im April 2025 ein Architekt als Vorsitzender installiert werden, der lang in Deutschmanns Planungsbüro tätig und mit ihm danach geschäftlich verbunden war. Er gilt als Verfechter eines Altstadtschutzes, der Bauherren nicht zu viele Steine in den Weg legt. Das unabhängige Gremium widersetzte sich in einer hitzigen Sitzung und wählte schließlich Elemer Ploder und Eva Kuß als ASVK-Doppelspitze. Insider halten es für wahrscheinlich, dass nach Verkleinerung und Neukonstituierung der neuen Kommission die Gewichtung der Mitglieder bauherrenfreundlicher ausfallen dürfte. Vielleicht schlägt dann Mikoleschs Stunde als ASVK-Chef.

Die Sorge beim Einsatz von Einzelgutachtern: Wer wählt die Sachverständigen aus, die herangezogen werden können? Wird es sich auf die Ergebnisse der Expertisen auswirken, dass der Bauherr mit Projektinteresse den Gutachter aussucht und bezahlt? Auch Qualitätsfragen stellen sich: Ein Einzelgutachter erspart sich eine Diskussion und Abwägung mehrerer Experten unterschiedlicher Disziplinen, die als Korrektiv fungieren können. Unklar ist, welche Befugnisse die zusammengestutzte ASVK dann hat. Die Koalition hält dies bis zum Schluss geheim.

Verwässerter Dachlandschaftsschutz?

Dass schon bisher ein anderer Wind weht, zeigt ein konkretes Beispiel. Die ASVK hat Ende 2025 eine neue Dachlandschaftsverordnung verabschiedet. Einmal mehr hat man die maßgebende Bedeutung des Schutzes von Dächern unterstrichen, die vom Schloßberg und vom Hügelland oder von öffentlichen Flächen aus sichtbar sind. Klar ist aber auch, dass in den Schutzzonen auch Dächer sensibel zu betrachten sind, die „privat“ sind, also etwa in Innenhöfen liegen und nicht sichtbar sind. Das Land hat in den Erläuterungen dazu sinngemäß dafür gesorgt, dass die ASVK bei diesen „privaten Dächern“ keine Zuständigkeit mehr hat. Das hieße nach dieser Interpretation grünes Licht für PV-Anlagen oder gar die Öffnung historischer Dächer für Dachausbauten.

Die Stadt Graz ist alarmiert. Die Grazer Grünen bringen im Gemeinderat eine Petition ans Land ein, die darauf abzielt, das Grazer Altstadterhaltungsgesetz und den Schutz des Unesco-Welterbes zu sichern und weiterzuentwickeln. Die ASVK solle gestärkt und in ihrer Unabhängigkeit gesichert werden. Bestehende Schutzzonen sollen überprüft, wertvolle Gebäude und Stadtviertel systematisch erfasst und gegebenenfalls neue Schutzzonen ausgewiesen werden. Und vor allem fordert man die Einbindung der Stadt in die Reformpläne. Das Land hat hingegen angekündigt, die Deregulierungsgesetze alsbald in Begutachtung zu schicken.