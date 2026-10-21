Nachwuchssportlerwahl 2026: Valentina Dynkowski ist nur eine von zwölf Sportlerinnen, die heuer nominiert wurden. Das Tennis-Talent hat noch viel vor.

Mit gerade einmal 15 Jahren hat sich Valentina Dynkowski im vergangenen September bei den steirischen Landesmeisterschaften den Einzeltitel in der Allgemeinen Klasse geholt und kann auch insgesamt auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. So holte sie unter anderem Anfang August bei den internationalen Kinderspielen in Taiwan Bronze im Single und Silber im Doppel.

Das sportliche Talent wurde der Sacré-Cœur-Schülerin in die Wiege gelegt, ihr Vater Tomasz Dynkowski spielte jahrelang für den UVC Graz und den TSV Hartberg in der Volleyball-Bundesliga. Im „weißen Sport“ hat die 1,81 Meter große Gymnasiastin, die beim GAK von Tamara Tomic und Thomas Häusler im spielerischen und von Dennis Rodiga im athletischen Bereich trainiert wird und Iga Świątek, Jelena Rybakina, Rafael Nadal und Carlos Alcaraz als ihre Idole aufzählt, noch Großes vor: „Ich würde gerne ganz an die Spitze. Ich möchte hart trainieren, alles aus mir herausholen und mein ganzes Potenzial ausschöpfen – da ist noch viel möglich.“

Daran, dass es mit der Tenniskarriere nicht klappen könnte, will die Einserschülerin keine Gedanken verschwenden, dennoch blickt sie bereits weit in die Zukunft: „In meiner Freizeit lese ich vorwiegend Bücher in den Bereichen Psychologie und Biologie, denn ich würde später gerne einmal Ärztin werden.“ Aber eben erst nach der erfolgreichen Laufbahn als Profisportlerin.