Kindergemeinderat Wies lädt zum Benefizkonzert

Am kommenden Freitag, 23. Oktober, wird der Turnsaal der Mittelschule Wies zum Konzertsaal. Der gesamte Erlös kommt „Steirer helfen Steirern“ zugute.

Gemeinsam für den guten Zweck: Der Wieser Kindergemeinderat engagiert sich das ganze Jahr über mit verschiedenen Aktionen für Menschen, die Hilfe brauchen. Am 23. Oktober steht ein Benefizkonzert zugunsten von „Steirer helfen Steirern“ auf dem Programm

Für den Neunjährigen gehört Helfen einfach dazu. David Waltl ist Kinderbürgermeister von Wies und organisiert gemeinsam mit dem Kindergemeinderat am kommenden Freitag, 23. Oktober, ein Benefizkonzert. Über das Jahr verteilt machen die jungen Weststeirer verschiedenste Projekte für den guten Zweck.

„Wir haben uns jetzt für ein Benefizkonzert entschieden, da hier auch die Schulen mit ihren Chören mitmachen können“, erklärt Waltl. Auf das Publikum wartet ein bunter musikalischer Mix vom Chor der Volksschule und der Mittelschule Wies, der Erzherzog-Johann-Musikschule sowie Laura und Marco Schelch. Durch den Abend führt der Kindergemeinderat selbst. Einlass ist ab 16.30 Uhr, gestartet wird um 17 Uhr. Eintritt ist freiwillige Spende, der Erlös kommt dem Verein „Steirer helfen Steirern“ zugute und soll speziell für die Unterstützung von Kindern eingesetzt werden. Der Kindergemeinderat freut sich auf viele Besucher.